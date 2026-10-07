Fiscalía de Manhattan busca personal de limpieza, paga de $39,970 a $51,919 al año

La Fiscalía de Manhattan tiene tres vacantes de limpieza de tiempo completo, con un salario anual de entre $39,970 y $51,919. El puesto no requiere examen de servicio civil ni establece requisitos mínimos de estudios o experiencia.

Las contrataciones son para la Unidad de Administración de Instalaciones, dentro del Departamento de Operaciones.

El personal trabajará bajo supervisión en la limpieza y mantenimiento de oficinas y áreas exteriores inmediatas.

La ubicación del puesto es 1 Hogan Place/100 Centre Street, en Manhattan.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 16 de noviembre de este año.

El cargo oficial es de City Custodial Assistant y está clasificado como un empleo de nivel inicial.

Quiénes pueden solicitar el empleo

Los aspirantes deben tener autorización para trabajar en Estados Unidos y cumplir determinados requisitos médicos y físicos.

No es necesario residir en la ciudad de Nueva York.

Aunque el diploma de preparatoria y la experiencia previa en limpieza aparecen entre las cualidades preferidas, no son requisitos mínimos obligatorios.

Esto permite que también se postulen personas que buscan comenzar a trabajar en esta área.

La Fiscalía valora la experiencia en atención al cliente, el conocimiento de prácticas de higiene y el manejo seguro de aspiradoras, máquinas para encerar y pulir pisos, herramientas manuales y eléctricas.

También busca personas organizadas, capaces de levantar objetos pesados, trabajar solas o en equipo y comunicarse con empleados y proveedores.

Es importante comprender instrucciones verbales y escritas, así como seguir y hacer cumplir los procedimientos de seguridad.

Qué tareas realizará el personal

El trabajo incluye barrer, trapear y limpiar oficinas, baños, pasillos y vestíbulos.

También contempla lavar, retirar la cera, encerar y pulir pisos con máquinas, además de limpiar escaleras y descansos a mano.

Los empleados deberán aspirar alfombras, lavar lavamanos y otras instalaciones sanitarias, reponer suministros de baño y retirar basura y materiales reciclables.

Entre las demás responsabilidades están limpiar paredes, muebles, persianas y superficies metálicas; lavar alfombras, sillas y sofás; y mantener limpios refrigeradores, dispensadores de agua, microondas, purificadores de aire y ventiladores.

Las labores exteriores incluyen lavar aceras, retirar nieve y limpiar las partes bajas de los edificios con cepillo y manguera.

También podrán asignarse otras tareas relacionadas con el puesto.

Cómo enviar la solicitud

Los interesados deben presentar un currículum y una carta de presentación mediante la convocatoria oficial en City Jobs, seleccionando la opción ‘Apply’.

Para identificar el anuncio pueden utilizar el número de vacante 776542. El código del cargo es 90644.

Los empleados actuales de la Fiscalía que busquen un traslado o ascenso deben haber trabajado al menos un año en su unidad, oficina o departamento, mantener una situación laboral satisfactoria y cumplir las condiciones del puesto.

La convocatoria también señala que los futuros empleados municipales podrían ser elegibles para programas federales de condonación de préstamos estudiantiles y programas estatales de ayuda para pagarlos.

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