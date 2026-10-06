Nueva York abre inscripciones el 10 de octubre para trabajar retirando nieve por $30 la hora

Nueva York realizará una jornada de inscripción para trabajadores temporales que retiren nieve y hielo después de las tormentas. La cita será el sábado 10 de octubre de 2026 en Queens. El pago comienza en $30 por hora, pero los turnos se asignan según las necesidades de la ciudad.

Dónde inscribirse y cómo funciona el trabajo

La jornada se celebrará de 9:00 a.m. a 5.00 p.m. en la escuela PS 040 Samuel Huntington, ubicada en 109-20 Union Hall Street, Queens, código postal 11433.

Los interesados pueden reservar una cita mediante el enlace de inscripción disponible en el portal del Departamento de Sanidad de Nueva York (DSNY).

Registrarse previamente para asistir garantiza una cita, quienes lleguen sin reservar no tienen asegurada la atención.

Inscribirse no significa comenzar a trabajar inmediatamente ni recibir turnos regulares.

El DSNY contrata personal temporal por día cuando necesita refuerzos después de nevadas intensas.

Por eso, una persona registrada podría no ser convocada si no hay necesidad de asignarle trabajo.

Las tareas incluyen despejar paradas de autobús, cruces peatonales, hidrantes y calles con escaleras en distintos puntos de la ciudad.

El pago sube a $45 por hora para las horas trabajadas después de las primeras 40 en una misma semana.

Requisitos y documentos que debes llevar

Los candidatos deben tener al menos 18 años, autorización legal para trabajar en Estados Unidos y capacidad para realizar labores físicas pesadas bajo condiciones adversas de invierno.

Para completar el registro, deben proporcionar un teléfono y correo electrónico válidos, llevar su tarjeta del Seguro Social y presentar impresos y completados los formularios fiscales W-4 e IT-2014.

También necesitan el formulario I-9 completado, junto con los documentos de identificación que este exige para verificar la autorización de empleo.

Esos documentos deben ser originales y estar vigentes.

Qué sucede después de registrarse

La confirmación oficial llegará por correo electrónico aproximadamente tres semanas después del evento.

Si no se recibe, el DSNY indica consultar el estado del registro escribiendo a ShovelSnow@dsny.nyc.gov después del 31 de octubre.

Quienes completen su inscripción antes del 30 de noviembre de 2026 serán elegibles para una orientación remunerada de cuatro horas en diciembre.

Además, tendrán procesamiento acelerado para recibir su cheque dentro de las dos semanas posteriores al trabajo realizado.

El departamento asignará una instalación del DSNY a la que deberán acudir cuando tengan turno.

La ubicación dependerá de las necesidades de cada distrito y de las tres preferencias que el candidato indique durante el registro.

Qué necesitarás cuando te llamen

Los avisos de turnos llegarán por teléfono o correo electrónico.

Al presentarse, los trabajadores deberán mostrar su confirmación de registro, impresa o desde un dispositivo, y llevar ropa propia resistente al clima y adecuada para condiciones invernales extremas.

La jornada del 10 de octubre forma parte de una serie de registros: ya hubo citas el 19 de septiembre en el Bronx, el 26 en Manhattan y el 3 de octubre en Brooklyn.

Otra se celebrará el sábado 17 de octubre, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en Susan E. Wagner High School, 1200 Manor Road, Staten Island, 10314.

La ciudad seguirá anunciando fechas adicionales.

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