Gaby Spanic se enfurece con una reportera que le pregunta sobre sus “cirugías”

Con sus 52 años, Gabriela “Gaby” Spanic sigue luciendo radiante y es una inspiración para muchas mujeres. No obstante, algunas personas consideran que se ha realizado muchas cirugías; según una pregunta que le hizo una reportera recientemente, la cual provocó que la experimentada actriz estallara.

De acuerdo al video compartido por el portal Hoy Día, la reportera le consultó cómo recibía los comentarios sobre las cirugías que se había hecho, que la habían vuelto tendencia.

Gaby Spanic enfrenta a la periodista

La reacción de la artista venezolana fue inmediata, tras considerar que la reportera estaba realizando la interrogante de una mala forma, al emitirla en plural y al hacer esa afirmación. “No entiendo, ´cirugías´ ¿Cuáles cirugías?, ¿Tú me acompañaste al quirófano?“, le consultó Spanic a la periodista con una expresión de mucha molestia.

La reportera respondió, evidentemente, que no, y eso llevó a Gaby a pedirle no pluralizar sus afirmaciones, debido a que explicó que se hizo únicamente un lifting en el rostro y se operó los senos, pero hace muchos años, considerando fuera de lugar la manera de insinuar las cosas sobre ella por parte de la periodista.

¿Gaby Spanic invita a la reflexión?

A su vez, Spanic también exhortó a los periodistas a buscar resaltar las cosas positivas en lugar de buscar generar polémica: “¿Por qué no dicen ´Ay Gaby, te hemos visto haciendo ejercicio, hemos visto cómo te cuidas´? Siempre quieren buscar algo para criticar“.

Para concluir, la veterana actriz aseguró que ha recibido muchos comentarios positivos sobre el pequeño retoque que se hizo en su rostro. “Al contrario, me han tirado elogios, les ha encantado el resultado. Quiero que me digan cuáles son las cirugías que me he hecho“, concluyó la artista, con una evidente molestia.

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