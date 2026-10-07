JK Media Group debuta en los microdramas con dos series que se estrenarán en ViX

ViX sigue innovando para llevarle nuevos proyectos a todos sus seguidores en la plataforma de streaming y recientemente anunciaron una alianza con la casa productora JK Media Group para el estreno de las series “Encerrada con el enemigo” e “Infidelidad adelantada”.

JK Media Group fue la encargada de llevar a cabo los proyectos “Sin Filtro”, que han sido protagonizados por Gloria Trevi, Chiquis Rivera y, más recientemente, por Ninel Conde, logrando una gran recepción por parte del público.

Ahora, buscan innovar con este par de microdramas que fueron grabados en Los Angeles bajo la producción ejecutiva de Sebastián Jiménez y Flavio Morales. Cada serie consta de 60 episodios de un minuto y medio de duración.

Sinopsis de “Encerrada con el enemigo”

“Encerrada con el enemigo” se trata de un thriller romántico que estará cargado de mucho suspenso y deseo. Su protagonista será Fernanda Romero, quien interpretará a Clara Méndez.

Esta chica denuncia a Hugo, su expareja, tras ser víctima de violencia, pero sediento de venganza, logra escapar de prisión, sin descansar hasta encontrar nuevamente a Clara. Una noche, al salir de su trabajo, Clara es interceptada por este maltratador, quien la deja secuestrada en el estacionamiento subterráneo, hasta que otro hombre misterioso y desconocido logra salvarla, para levantar nuevas tensiones.

Sinopsis de “Infidelidad adelantada”

“Infidelidad adelantada” también tendrá como protagonista a Fernanda Romero, quien en esta oportunidad personificará a Daniela, una mujer que sufre una infidelidad por parte de su esposo Mario, con la vecina, Valentina.

No obstante, sin buscarlo, Daniela crea una conexión súbita con un nuevo vecino y eso los llevará a conocer la verdad sobre Valentina, quien planea quedarse con la propiedad familiar y está dispuesta a accionar en contra de Daniela si es necesario. Se trata de una comedia romántica, que también tiene su toque de suspenso. Aún no se tiene fechas previstas para el estreno de estas series.

Hablan los protagonistas…

Fernanda Romero protagoniza ambas series: “Infidelidad amenazada” y “Encerrada con el enemigo“. Suanny Serpas y el comediante Concrete forman parte del elenco de “Infidelidad amenazada”, mientras que “Encerrada con el enemigo” cuenta con la participación especial de Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos.

“Estamos muy emocionados de debutar en el espacio del microdrama y de lanzar las primeras series verticales producidas en Estados Unidos para ViXMicro”, dijo Sebastián Jiménez. “Hemos reunido un gran equipo, frente y detrás de cámaras, para estas dos series y estamos ansiosos de compartirlas con el público de ViX”, agregó.

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