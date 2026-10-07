Steven Spielberg ha sido nombrado director de la franquicia “Transformers”

La misma semana en que se ha hecho oficial la fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance: Se ha anunciado que Steven Spielberg pasará a dirigir la franquicia de “Transformers”. Hay que recordar que Paramount tiene los derechos de producción y distribución para llevar las películas de acción real y las versiones animadas.

El nombramiento de Spielberg se hace al mismo tiempo que Paramount está con la producción de “Transformers 8”. Según “Variety”, aunque la película aún no tiene director confirmado, el ganador de Oscar no será el encargado de eso, sino que servirá como productor y se encargará de supervisar todos los aspectos creativos de la película de acción real.

Hay que recordar que Spielberg ha estado ligado a la franquicia desde hace años; por ejemplo, se considera que él fue figura clave en la realización de la película de acción real. La primera de estas películas se estrenó en el 2007 y el cineasta estadounidense fue el que sugirió a Michael Bay como director.

Por ahora tampoco se ha anunciado cuál será el elenco que formará parte de “Transformers 8”, aunque sí se ha confirmado que Shia LaBeouf no participará en el proyecto. Lo que sí se sabe es que el guion de la película estará a cargo de Jason Fuchs, quien ha sido coguionista en películas como “Ice Age: Continental Drift” (2012), “Pan” (2015) y “I Still See You” (2018).

Como la octava película de acción real apenas está en las primeras conversaciones con el elenco y el resto del equipo necesario, se desconoce cuándo podrán iniciar el rodaje y para cuándo el estudio espera hacer el estreno. Hay que recordar que desde esta semana la fusión entre Warner Bros. y Paramount ahora tendrá como nombre Skydance.

Entre el compromiso que debe cumplir Ellison está el producir 30 películas al año, pues esa fue una de las exigencias para dejarle el camino libre para cerrar la fusión.

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