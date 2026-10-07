Prime Video cerró un acuerdo de $15 millones de dólares para transmitir los Premios Emmy durante seis años

Esta semana se ha anunciado un trato hecho por Amazon Prime Video y la Academia de la Televisión para trasladar la ceremonia televisada de los Premios Emmy a la plataforma de streaming de Amazon. El trato se cerró por seis años y tuvo un costo de $15 millones de dólares.

Se dice que Prime Video ahora pagará una tarifa de licencia de alrededor de $15 millones de dólares por los derechos globales de la premiación a partir de septiembre de 2027. Hay que recordar que estos derechos los tenían ABC, NBC, CBS y Fox, quienes pagaban mucho menos para hacer la transmisión solo a nivel nacional.

El nuevo trato con Prime Video podría generar que la premiación sea vista por muchas más personas a nivel mundial, pues la señal que compartían ABC, NBC, CBS y Fox era muy limitada. Hay que recordar que el público en general ahora consume televisión a través de plataformas de streaming y no de canales tradicionales.

En los últimos años, varios premios han estado buscando una forma para lograr mantener o aumentar el público que los ve. Incluso, para la edición de este año, la organización de los Emmy decidió sacar algunas de las categorías que normalmente entregaban en la ceremonia en vivo y televisada, pero ahora quisieron dar prioridad a otro tipo de presentaciones que sean de mayor atractivo.

Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios, compartió la noticia a través de un comunicado en el que apuntó: “Tanto para ellos como para nosotros, nos pareció el plazo adecuado para ver si juntos podíamos lograr un impacto significativo. Confiamos en que lo conseguiremos, y mi expectativa es que esta sea una colaboración a largo plazo que se extienda más allá de los seis años. Ya veremos qué sucede”.

Según “Variety”, el acuerdo incluye la transmisión de la premiación de forma gratuita en Estados Unidos y en otros 240 países, por lo que las personas no se verán obligadas a suscribirse a Prime Video para poder verlo.

Aunque no se ha anunciado de forma oficial, la Academia de la Televisión y Prime Video podrían comenzar también a crear otro tipo de contenido antes de la ceremonia e, incluso, se ha hablado de mostrar las ceremonias previas que se hacen.

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