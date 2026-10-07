Home Depot busca cajeros en Queens con sueldo de $18 a $19 por hora

Home Depot ofrece una oportunidad de empleo como cajero en Jamaica, Queens, con un pago de entre $18 y $19 por hora. El trabajo es presencial e incluye atención al cliente, cobro de compras, procesamiento de devoluciones y apoyo en las cajas de autoservicio.

La vacante corresponde a la tienda 1238, ubicada en 13220 Merrick Boulevard, y puede identificarse con el número 72396BR.

El salario inicial puede variar según el puesto ofrecido y la ubicación.

Cómo solicitar el puesto

Los interesados deben ingresar a la convocatoria oficial de Home Depot y seleccionar ‘Apply’ para comenzar la solicitud.

Después de enviarla, recibirán un enlace para realizar una evaluación en línea. Esta prueba suele tomar unos 17 minutos, pero no es necesario terminarla de una sola vez.

Una vez iniciada, el aspirante tendrá 72 horas para completarla.

Durante ese plazo podrá detenerse y regresar tantas veces como necesite. El límite corresponde al tiempo disponible desde que comienza la evaluación, no a su duración habitual.

Las preguntas abordan la manera de trabajar y cómo responder ante distintas situaciones laborales.

Se consideran aspectos como experiencia profesional, capacidad para aprender, responsabilidad y atención al cliente.

Las personas con discapacidad pueden solicitar ajustes para participar en la evaluación mediante la opción de asistencia disponible en el proceso de contratación.

Qué hace un cajero en Home Depot

La empresa busca que sus cajeros atiendan de forma rápida, amable, precisa y segura. Además de registrar compras y devoluciones, deben vigilar y mantener organizada el área donde los clientes realizan sus propios cobros.

También se espera que aprendan sobre los productos y proyectos de la tienda para responder preguntas, orientar a los compradores e identificar oportunidades de venta.

El puesto exige seguir las políticas y procedimientos de la compañía para reducir pérdidas de mercancía y errores en las operaciones.

La atención al público es parte central del trabajo, tanto al completar una compra como al resolver dudas durante el pago.

La experiencia preferida corresponde al cajero principal

La descripción también incluye las funciones del cajero principal, conocido como Head Cashier. Para ese cargo, Home Depot prefiere al menos un año de experiencia como cajero.

El cajero principal distribuye al personal, agiliza verificaciones de precios y autoriza determinadas transacciones y rebajas.

Su apoyo abarca cajas regulares, autoservicio, devoluciones, atención a profesionales, servicios especiales y alquiler de herramientas.

Asimismo, interviene cuando un problema con un cliente necesita atención adicional y participa en la supervisión, capacitación y orientación de otros empleados del área de cajas.

También pueden postularse candidatos bilingües

Home Depot anima expresamente a los candidatos bilingües a solicitar empleo y mantiene una política de igualdad de oportunidades.

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