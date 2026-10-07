David Ellison cierra la fusión Paramount-Warner y hace público a su equipo

Este martes 6 de octubre, David Ellison logró cerrar la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery en una transacción de $111,000 millones de dólares. Esto se logró muchos meses después de haber hecho la oferta ganadora, pues tuvo que resolver varios obstáculos en el camino.

El nombre de la organización generada por la fusión entre Paramount y Warner Bros. se llamará solo Skydance, nombre de la compañía que fundó Ellison y por la que se hizo conocido en la industria.

Al mismo tiempo que cerraron la transacción, Ellison, quien figura como CEO de la fusión, compartió un comunicado a todos los trabajadores. Este anuncio fue hecho junto con Ynon Kreiz, quien ha sido nombrado codirector ejecutivo. Kreiz es conocido por haber sido director ejecutivo de Mattel.

Lo primero que han hecho es reconocer que, tras la fusión, tendrán que hacer despidos. “La integración de dos empresas traerá consigo cambios, incluyendo decisiones difíciles que afectarán a nuestra plantilla. Nos comprometemos a manejar este proceso con reflexión y respeto”.

Los despidos masivos han sido una de las preocupaciones de la industria desde que se anunció por primera vez esta fusión en enero de este año. Incluso, era una preocupación entre actores, guionistas y directores, por eso muchos de ellos llegaron a firmar cartas en contra de la fusión.

Además de reconocer que harán despidos, también apuntaron: “Nunca debemos perder de vista lo que más importa: nuestra gente. Crearemos una cultura donde las personas se sientan respetadas, empoderadas, apoyadas y orgullosas del trabajo que realizan”.

En el mismo comunicado que fue enviado a los trabajadores, compartido por medios como “Variety”, dice: “Desde el principio, nuestra ambición fue unir a estos dos estudios con tanta historia y crear un competidor más fuerte, con el talento, los recursos y el alcance necesarios para contar grandes historias en todos los géneros, en todas las plataformas y para audiencias de todo el mundo”.

Hay que recordar que, para cerrar el acuerdo con los 12 fiscales estatales, ejecutivos de Paramount tuvieron que aceptar la creación de un fondo de millones de dólares para esas personas que queden sin trabajo.

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