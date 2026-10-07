Ricardo Arjona mezcla el regional mexicano y el bolero en una canción junto al Grupo Firme

Hace unos días, Ricardo Arjona publicó un nuevo sencillo. Esta canción sorprendió a todos por tratarse de una colaboración junto a Grupo Firme, por lo que se mezcla el bolero y el regional mexicano musicalmente. La letra fue compuesta por Arjona.

En “Amor factura”, Arjona cuenta la historia de un hombre que fue usado por una mujer. En un comunicado de prensa compartido a medios de comunicación, se resalta que el cantante y compositor vuelve a demostrar que “observar lo cotidiano” le ayuda a “encontrar una historia donde otros encuentran silencio y convertirla en canción”.

También se destaca que Arjona no estuvo buscando una colaboración para hacerse viral en redes sociales. Sino que se asegura de que el músico “encuentra en Eduin Caz y Grupo Firme a los cómplices indicados para contar esta historia”.

Hay que recordar que Arjona ha estado cumpliendo este año con fechas de su gira “Lo que el Seco no dijo”, la cual comenzó a finales de 2025. Durante esta etapa, ha visitado Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos.

Este mes, Arjona tiene shows programados en Honduras y El Salvador. Y entre noviembre y diciembre estará cumpliendo con las presentaciones en varias ciudades de México. El 20 de diciembre cerrará la gira durante este 2026 en Ciudad de México.

Este tour que está haciendo ahorita fue parte del lanzamiento de su álbum “Seco”, el cual publicó en enero del 2025. Ahora, estaría preparando el lanzamiento de un nuevo álbum con “Amor factura” y otros sencillos que ha estado sacando en los últimos meses.

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