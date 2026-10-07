La emotiva carta del presidente de la AFA a Lionel Messi tras su retiro de Argentina

Tras la última función de Lionel Messi con la Selección Argentina, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio “Chiqui” Tapia, publicó una carta abierta en sus redes sociales para rendir homenaje al capitán rosarino un día después del amistoso disputado ante Benín en el Estadio Monumental, asegurando que el legado del astro trasciende su retiro de los terrenos de juego.

“Hoy termina un ciclo. Pero tu historia con la Argentina no termina acá”, manifestó el mandatario, calificando al astro rosarino como su “héroe favorito”. En el escrito, Tapia realizó un recorrido por las más de dos décadas de Messi con la elástica nacional, resaltando su capacidad de resiliencia en los tramos aciagos, su liderazgo con los jóvenes talentos que se incorporaron al proceso y su decisión permanente de situar el bienestar colectivo del grupo por encima de cualquier pretensión individual.

Además de repasar el palmarés de la era dorada (que incluye las conquistas de la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo de Catar 2022), el dirigente valoró el impacto sociocultural de su figura sobre la afición albiceleste.

“Hiciste algo todavía más grande: uniste generaciones. Abuelos, padres, hijos y nietos abrazados por la misma camiseta, llorando por el mismo diez”, concluyó Tapia, sellando la despedida del jugador que completó su ciclo internacional con un triunfo 3-0 en la capital argentina.

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