Disney+ lanzará una serie inspirada en Lionel Messi

La plataforma de Disney+ sigue innovando con sus proyectos y en esta oportunidad, lograron un fichaje de lujo: la compañía consiguió una alianza con el astro argentino Lionel Messi para realizar una serie animada que parte de todo lo que ha hecho por el balompié.

La historia será dedicada principalmente a niños y adolescentes, pero no será una película biográfica, sino una producción que toma como referencia a la “Pulga” con un niño de 12 años llamado Leo, nacido en Argentina, aunque termina en un universo fantástico denominado Iko.

¿De qué trata esta producción?

La producción, titulada “Messi y los Gigantes”, fue desarrollada junto a Sony. En ese mundo de Iko predominan los gigantes y el pequeño Leo no tendrá otra opción que medirse ante ellos, lo que le ayudará a ir desarrollando todas sus capacidades súbitamente.

Cada episodio tendrá una duración aproximada de 22 minutos y la producción será distribuida en distintos idiomas para llegar a una audiencia internacional. Disney Branded Television adquirió la serie para estrenarla inicialmente en Disney Channel y posteriormente llevarla a Disney+.

Lionel Messi se identifica con este tipo de historias

No por ser el protagonista, el astro argentino aceptó el proyecto, debido a que ha confirmado que desde niño era fanático de las series animadas y por esa razón, se siente bastante honrado de participar en este tipo de proyectos.

Lo mejor de todo es que buscarán contar una historia inspiradora, pero que no resultará monótona para los infantes, debido a que la verán como una producción entretenida y que tendrá contenido deportivo.

La producción fue desarrollada por Sony Music Vision y Sony Pictures Television – Kids, en asociación con “La Pulga”, mientras que la animación está a cargo de Atlantis Animation y cuenta con Dan Creteur como director.

Messi está a gusto con Disney

Cabe destacar que la primera producción de Lio en alianza con Disney no será esta. En junio del presente año, se estrenó en Disney+ “Messi: la cinta olvidada“.

Esta producción relata un anécdota que muy pocas personas conocían sobre Messi y la razón de un llamado express de la selección albiceleste para un par de amistosos, luego de divisar una cinta VHS con los mejores highlights de la “Pulga” en su etapa de adolescente mientras militaba en La Masia del Barcelona FC.

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