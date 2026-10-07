Mikel Arteta renovó con el Arsenal hasta 2030 y será el mejor pagado de la Premier League

El Arsenal ha blindado la continuidad del arquitecto de su proyecto deportivo. El club londinense anunció este miércoles la renovación del contrato de Mikel Arteta hasta el verano de 2030, sellando un acuerdo que consolida al entrenador vasco al frente de la entidad del Emirates Stadium.

La extensión contractual sitúa sus emolumentos en torno a los 20 millones de libras anuales (poco más de $26 millones de dólares), cifra que lo convierte en el director técnico mejor remunerado de la Premier League tras la salida de Pep Guardiola del fútbol inglés.

“Es un privilegio vincular mi futuro al club y seguir trabajando con personas excepcionales. Este club es único y me siento profundamente honrado de continuar este camino”, expresó el entrenador en el comunicado oficial emitido por la institución.

Con esta firma, Arteta se afianza como el técnico con mayor antigüedad en los banquillos de la máxima categoría inglesa y se encamina a convertirse en el tercer entrenador con más tiempo en la historia del club, superado únicamente por las eras de Arsène Wenger y George Allison.

El acuerdo llega tras una fructífera etapa de siete años en la que el preparador español devolvió la grandeza al equipo londinense. Luego de conquistar una FA Cup y encadenar tres subcampeonatos consecutivos, Arteta guió al Arsenal a la consecución del título de la Premier League la pasada campaña (rompiendo una sequía de 22 años sin coronarse en el campeonato local), además de alcanzar la final de la UEFA Champions League, certamen en el que los Gunners cayeron en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain.

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