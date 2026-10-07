Nueva York abrirá 160 calles y plazas para celebrar Halloween en octubre

Nueva York convertirá buena parte de sus calles y plazas en escenarios de Halloween durante octubre. La ciudad prepara una nueva edición de “Trick-or-Streets”, un programa que este año crecerá hasta abarcar 160 espacios públicos sin autos en los 5 distritos, con actividades pensadas principalmente para niños y familias.

La iniciativa fue anunciada por el alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Transporte de Nueva York (DOT), que destacaron el objetivo de llevar las celebraciones directamente a los vecindarios. En lugar de concentrar la fiesta en unos pocos puntos, la propuesta repartirá actividades por Brooklyn, Queens, Manhattan, El Bronx y Staten Island.

El programa permitirá que organizaciones comunitarias y escuelas transformen temporalmente calles y plazas en espacios peatonales para celebrar Halloween y el otoño. Allí habrá recolección de dulces, juegos, música, espectáculos interactivos y otras actividades familiares, en una apuesta por recuperar el espacio público para la convivencia.

“Estamos abriendo 160 calles y plazas para pedir dulces, jugar, escuchar música y divertirnos mucho”, afirmó Mamdani, quien añadió que los únicos autos que deberían aparecer en “Trick-or-Streets” serían los construidos con cartón, impulsados por dos piernas y alimentados con una buena dosis de azúcar.

Halloween llegará a los cinco distritos

Aunque el calendario de actividades se extenderá durante todo octubre, 5 de las celebraciones principales ya cuentan con fecha, horario y ubicación. La programación tendrá una característica poco habitual: cada distrito contará con su propio escenario para la fiesta.

En Brooklyn, Hillel Plaza recibirá a las familias el 22 de octubre, de 2 a 6 p.m. (ET). Las actividades se desarrollarán en Hillel Place, entre Kenilworth Place y Flatbush Avenue.

2 celebraciones principales están programadas para el 25 de octubre. En Staten Island, Water Street permanecerá dedicada al evento de 2 a 7 p.m. (ET), entre Canal Street y Beach Street. Ese mismo día, en Queens, Austin Street tendrá actividades en el tramo comprendido entre 71 Avenue y 71 Road, también de 2 a 7 p.m. (ET).

Manhattan tendrá su turno el 28 de octubre, cuando Canal Street acogerá la celebración entre Orchard Street y Essex Street, de 3 a 7 p.m. (ET)

El calendario culminará el propio 31 de octubre en El Bronx. James Baldwin Plaza, en Goulden Avenue, sobre Mosholu Parkway, tendrá actividades de 10 a 3 p.m. (ET) para que las familias puedan celebrar Halloween durante el día.

Una alternativa para celebrar cerca de casa

La dimensión del programa resulta especialmente significativa para las familias que buscan opciones gratuitas y cercanas para festejar Halloween. Al distribuir las actividades en distintos barrios, “Trick-or-Streets” pretende que los neoyorquinos no tengan que desplazarse hasta Manhattan para encontrar una celebración.

El concepto también recupera una tradición urbana que en Nueva York ha cobrado fuerza durante los últimos años: cerrar temporalmente determinadas vías al tráfico para convertirlas en lugares de encuentro. Durante esas jornadas, el asfalto deja de ser territorio exclusivo de los vehículos y se convierte en escenario para juegos, encuentros vecinales y actividades culturales.

La programación, además, estará acompañada por propuestas en escuelas públicas de la ciudad. Entre los centros participantes figuran PS 59 The Community School of Technology, PS 28 Mount Hope Centennial School y PS 159 Luis Muñoz Marín, en el Bronx; así como PS 18 Edward Bush, PS 137 y Dock Street School for STEAM Studies, en Brooklyn.

También habrá actividades en Community Health Academy of the Heights, en Manhattan; PS 102 Jacques Cartier, en Manhattan; y PS 95Q The Eastwood School, en Queens.

Recorridos para descubrir otra cara de Nueva York

El programa no se limitará a disfraces, dulces y entretenimiento infantil. El Departamento de Transporte colaborará con la Municipal Art Society of New York para ofrecer recorridos guiados dedicados a descubrir la historia, la arquitectura y los espacios públicos de la ciudad.

Los detalles de esos tours todavía no fueron anunciados, pero la colaboración amplía el alcance de “Trick-or-Streets” más allá de Halloween. La idea es que las calles utilizadas cotidianamente para circular también puedan convertirse, aunque sea por unas horas, en lugares para mirar la ciudad con otros ojos.

Con 160 calles y plazas previstas a lo largo de octubre, Nueva York se encamina así hacia una celebración de Halloween inédita.

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