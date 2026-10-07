NY ofrece actividades gratis para niños durante octubre: dónde encontrar calabazas y fiestas de otoño

Nueva York tendrá festivales gratuitos de otoño y Halloween en los cinco condados durante octubre. Habrá pumpkin patches, casas embrujadas, juegos, inflables, manualidades y actividades para toda la familia.

Las familias que buscan planes para hacer con niños en Nueva York durante octubre tendrán varias opciones sin necesidad de pagar entrada. La ciudad anunció una programación de festivales de otoño y celebraciones de Halloween gratuitas en parques y centros recreativos de los cinco boroughs, con actividades que se extenderán durante buena parte del mes.

Habrá desde espacios para elegir y decorar calabazas hasta casas embrujadas, inflables, juegos, concursos de disfraces, música y actividades artísticas.

La programación se suma a Trick-or-Streets, la iniciativa que este año convertirá un récord de 160 calles y plazas sin automóviles en espacios para actividades de Halloween y otoño.

Estas son algunas de las principales opciones gratuitas anunciadas para octubre, entre otros planes con calabazas para disfrutar en familia en Nueva York.

Manhattan: calabazas y una casa embrujada de dos días

El J. Hood Wright Recreation Center and Park, en Washington Heights, organizará Hallowscream, una celebración de dos días.

El viernes 16 de octubre, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., estará disponible el Fright Walk, una casa embrujada con diferentes ambientes, decoraciones y personajes disfrazados. La celebración continuará el sábado 17 de octubre, de 12:00 p.m. a 3:00 p.m., cuando se sumará un festival familiar de otoño.

Habrá un pumpkin patch, inflables, juegos gigantes, actividades artísticas y otras propuestas para niños.

La ciudad estima que el evento puede reunir hasta 1,400 personas. La casa embrujada se realizará incluso si llueve, aunque las actividades exteriores pueden ser reprogramadas.

Dónde: J. Hood Wright Recreation Center and Park, Manhattan.

J. Hood Wright Recreation Center and Park, Manhattan. Cuándo: 16 y 17 de octubre.

16 y 17 de octubre. Precio: gratis.

gratis. Importante: requiere inscripción previa.

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El Bronx: calabazas, juegos y actividades científicas

El sábado 17 de octubre, Williamsbridge Oval Recreation Center celebrará su Williamsbridge Fall Fiesta: Where Memories Take Flight! La actividad se realizará entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m.

Los niños podrán decorar calabazas, participar de juegos de carnaval y realizar manualidades inspiradas en el otoño. También habrá pintura facial, una demostración de Mad Science, un pumpkin patch y un concurso para adivinar el peso de una calabaza, con premios para los participantes.

Incluso las mascotas tendrán su propia actividad: está previsto un desfile de perros disfrazados.

Dónde: Williamsbridge Oval Recreation Center, El Bronx.

Williamsbridge Oval Recreation Center, El Bronx. Cuándo: sábado 17 de octubre, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

sábado 17 de octubre, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Precio: gratis.

gratis. Inscripción: no es necesaria.

En caso de lluvia, la actividad será reprogramada para el 24 de octubre.

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Staten Island: festival de otoño con juegos, inflables y calabazas

Una semana más tarde será el turno de Staten Island. El Ocean Breeze Athletic Complex organizará su Fall Festival el sábado 24 de octubre, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. El evento incluirá pumpkin patch, DJ, puestos de comida, manualidades, juegos interactivos, inflables, atracciones y entretenimiento.

También se realizará el Ocean Breeze Youth Cross Country Spooktacular, una competencia de otoño destinada a jóvenes atletas de entre 7 y 17 años. Es uno de los eventos más concurridos de la programación: normalmente recibe a más de 1,500 personas.

Dónde: Ocean Breeze Athletic Complex, Staten Island.

Ocean Breeze Athletic Complex, Staten Island. Cuándo: sábado 24 de octubre, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

sábado 24 de octubre, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Precio: gratis.

gratis. Inscripción: no es necesaria.

Si llueve, las actividades serán trasladadas al interior del complejo.

Brooklyn: carnaval, casa embrujada y concurso de disfraces

Brooklyn tendrá una de las celebraciones más cercanas a Halloween. El viernes 30 de octubre, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., Shirley Chisholm Recreation Center realizará su Haunted House and Hallow Gala.

Las familias encontrarán un carnaval temático, una casa embrujada, juegos, música, manualidades y decoración de calabazas. También habrá concursos de disfraces y de baile.

La celebración forma parte de HalloWeek, una semana de actividades que incluirá karaoke, una película en la piscina, silent disco y otras propuestas relacionadas con Halloween.

Dónde: Shirley Chisholm Recreation Center, Brooklyn.

Shirley Chisholm Recreation Center, Brooklyn. Cuándo: viernes 30 de octubre, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

viernes 30 de octubre, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Precio: gratis.

gratis. Inscripción: no es necesaria.

Si las condiciones meteorológicas no permiten realizar el festival en el exterior, las actividades se trasladarán al interior.

Queens: pumpkin patch y un laboratorio de monstruos

También el 30 de octubre, Queens celebrará el Mad Monster Lab Haunted House and Fall Festival. Será en Bowne Park Field House, entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.

Antes de ingresar al laberinto embrujado, las familias podrán recorrer un pumpkin patch y participar de juegos, actividades físicas y manualidades de temporada.

Habrá además inflables, popcorn y música de Halloween. La casa embrujada se realizará aunque llueva. En cambio, si las condiciones meteorológicas obligan a suspender las actividades exteriores, el festival al aire libre será trasladado al 1 de noviembre.

Dónde: Bowne Park Field House, Queens.

Bowne Park Field House, Queens. Cuándo: viernes 30 de octubre, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

viernes 30 de octubre, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Precio: gratis.

gratis. Inscripción: no es necesaria.

Más actividades gratis en las calles de Nueva York

Estos festivales no serán las únicas alternativas gratuitas para las familias durante octubre. La ciudad también puso en marcha una nueva edición de Trick-or-Streets, que este año alcanza un récord de 160 Open Streets y plazas distribuidas por los cinco boroughs.

Durante diferentes días del mes habrá calles cerradas temporalmente al tránsito para realizar trick-or-treating, juegos, pintura facial, espectáculos y otras actividades para niños.Entre l as fechas próximas aparecen celebraciones en Brooklyn el 10 de octubre, Queens el 11 y 16, El Bronx el 17 y Manhattan el 28, además de numerosos eventos durante el fin de semana de Halloween.

Algunas escuelas públicas también participarán con actividades infantiles organizadas junto con Street Lab.

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Conviene revisar el calendario antes de salir

Aunque las actividades son gratuitas, no todas funcionan de la misma manera.La mayoría de los festivales destacados por NYC Parks permiten llegar directamente sin registrarse, pero Hallowscream, en Manhattan, sí requiere inscripción previa.

Además, algunos eventos pueden cambiar de fecha o trasladarse al interior si llueve.

La ciudad mantiene actualizado el calendario de NYC Parks y el mapa de Trick-or-Streets, donde las familias pueden buscar actividades por fecha y borough antes de organizar la salida.

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