NYC dará subsidios de $300 semanales en promedio si tu hijo está en lista de espera de cuidado infantil

La ciudad de Nueva York informó que comenzará a sacar a más de 10,000 niños de la lista de espera de cuidado infantil, una medida que puede representar un ahorro de alrededor de $300 por semana, equivalente a unos $15,600 al año para las familias neoyorquinas.

Para aplicarlo, la ciudad prepara el envío gradual de invitaciones después de que la lista superara los 29,000 menores, en medio de una demanda creciente y recursos limitados para el programa de subsidios administrado por la Administración de Servicios para Niños de NYC (ACS).

Sin embargo, estar en la lista de espera no garantiza automáticamente recibir el subsidio. Las familias que reciban una invitación deberán actualizar su información, demostrar que todavía cumplen los requisitos y completar el proceso dentro del plazo indicado por ACS. Una documentación incompleta también podría retrasar el acceso al beneficio.

Si tu hijo ya está en la lista, revisa el correo postal, el correo electrónico y tu cuenta de MyCity. No envíes una recertificación antes de recibir la invitación de ACS, porque la agencia procesará las solicitudes por etapas durante los próximos meses.

La carta que abre el subsidio

ACS enviará las invitaciones según el orden en que los niños fueron incorporados a la lista de espera, comenzando por las familias que cumplan alguna de las tres prioridades: hogares sin vivienda, familias con un hijo con necesidades especiales y hogares con ingresos inferiores al 300% del Estándar Estatal de Ingresos.

“Por primera vez en 15 meses, Nueva York está sacando niños de la lista de espera, y esto es solo el comienzo”, afirmó el alcalde Zohran Mamdani durante el anuncio realizado el lunes 5 de octubre.

Posteriormente, la ACS analizará los expedientes que correspondan a las invitaciones enviadas y, de aprobar la documentación recibida, la familia recibirá el subsidio para inscribir al menor con un proveedor autorizado.

¿Quién tendrá prioridad para el subsidio para cuidado infantil?

Este beneficio aplicará a niños desde las 6 semanas hasta los 13 años, así como a jóvenes con necesidades especiales hasta los 19 años. El subsidio puede utilizarse con proveedores participantes en centros, hogares de cuidado infantil e incluso con familiares, vecinos o amigos aprobados, bajo ciertas condiciones.

Las primeras invitaciones priorizarán a:

Familias con ingresos inferiores al umbral prioritario establecido

Hogares sin vivienda o que viven en alojamiento temporal

Familias con un hijo con necesidades especiales

Solicitantes con mayor antigüedad en la lista de espera

La elegibilidad general también depende del tamaño del hogar, los ingresos familiares y una razón aprobada para necesitar cuidado, como trabajar al menos 10 horas semanales, estudiar, recibir capacitación laboral, buscar empleo o participar en servicios por violencia doméstica o tratamiento por consumo de sustancias.

Lo que debes hacer para registrar tu expediente para cuidado infantil

Cuando recibas la invitación, entra en MyCity.nyc.gov y presenta la recertificación solicitada. Ten preparados comprobantes de ingresos, empleo o estudios, identidad, domicilio y cualquier documento relacionado con la necesidad de cuidado infantil.

Sigue estos pasos:

Confirma que ACS tenga tu dirección postal, teléfono y correo electrónico actuales

Revisa diariamente tu cuenta de MyCity y conserva la carta de invitación

Sube documentos legibles y verifica que no falte ninguna página

Presenta la solicitud antes de la fecha límite

Guarda el número de confirmación y una copia de todos los archivos

Si recibes Asistencia en Efectivo, debes comunicarte con tu Centro de Acceso a Beneficios de la Administración de Recursos Humanos (HRA) para solicitar el cuidado infantil. Si anteriormente recibías esa ayuda, pero dejaste de cumplir los requisitos económicos, podrías acceder durante un año al programa de Cuidado Infantil de Transición.

Un ahorro de $15,600 para cuidado infantil

El beneficio promedio ronda los $300 semanales, según las propias estimaciones del programa. Si una familia recibiera esa cantidad durante 52 semanas, el apoyo representaría aproximadamente $15,600 al año, que podrían redistribuir para otros rubros esenciales como renta, alimentos, transporte o deudas.

La gobernadora Kathy Hochul explicó que la expansión del programa forma parte de una inversión estatal de $1,200 millones, incluidos $475 millones para estabilizar y ampliar los vales en la ciudad. “Ninguna familia debería tener dificultades para pagar el cuidado infantil que necesita y merece”, afirmó.

El estado también informó que alrededor de 183,000 niños participan actualmente en el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil en Nueva York. La expansión anunciada contempla incorporar a más de 10,000 menores de NYC que se encuentran en la lista de espera.

¿Qué hacer si todavía no te invitan al programa?

Después de esta primera ronda, más de 19,000 niños podrían seguir en la lista de espera, tomando como referencia los más de 29,000 casos registrados en la ciudad. Sin embargo, el propio alcalde advirtió que continúan agregándose menores cada día.

“Hay luz al final del túnel de los vales”, señaló Mamdani, aunque la ciudad todavía no ha fijado una fecha para eliminar completamente el atraso.

Mientras esperas, puedes consultar en el portal municipal otras opciones, como cuidado contratado, programas para bebés y niños pequeños, 2-K, 3-K y Pre-K. La nueva herramienta de búsqueda de NYC permite filtrar los centros autorizados que aceptan vales.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el subsidio para cuidado infantil que otorga el gobierno de NYC

¿Debo solicitar nuevamente el subsidio si mi hijo está en la lista?

Debes esperar la carta de ACS. Cuando llegue, tendrás que presentar la recertificación en MyCity dentro del plazo señalado.

¿Todas las familias recibirán un vale ahora?

No. Esta etapa contempla a más de 10,000 niños, mientras que la lista supera los 29,000; las invitaciones se enviarán gradualmente.

¿Cuánto cubre el subsidio?

El vale puede cubrir la mayor parte o la totalidad del cuidado con un proveedor aprobado. El apoyo promedio reportado es de aproximadamente $300 por semana.

¿Puedo aplicar si todavía no estoy en la lista?

Sí. Puedes presentar una solicitud en MyCity, pero si no recibes Asistencia en Efectivo y calificas, inicialmente podrías ser colocado en espera.

¿Qué ocurre después de la aprobación?

Deberás completar el vale con el proveedor elegido y enviarlo a ACS. La inscripción puede tardar hasta seis semanas, según el proveedor.

Conclusión

La entrega de vales para cuidado infantil de más de 10,000 niños ofrecerá un alivio inmediato, pero no eliminará la lista de espera. Si tu hijo está registrado, mantén actualizados tus datos y responde dentro del plazo señalado: una demora o documentación incompleta podría hacerte perder esta oportunidad y prolongar durante meses el gasto de cuidado infantil.

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