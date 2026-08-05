2,000 familias de NYC tendrán cuidado infantil gratis para niños de 2 años: miles no lograron cupo

‘Mientras todo sube en el mundo, en el país y en la ciudad, en Nueva York hay algo bajando, lo que es una buena noticia para muchas familias’, así anunció este martes el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, una buena nueva. A partir del año escolar que comenzará en septiembre, un total de 2,000 niños de 2 años, buena parte de ellos latinos, tendrán servicios de cuidado infantil gratis, lo que representa un respiro para familias que muchas veces deben decidir entre no trabajar o pagar guarderías anuales, con costos superiores a los $20,000 por año.

Acompañado de la gobernadora del Estado, Kathy Hochul, a quien describió como “una gran aliada” en el cumplimiento de su promesa de proporcionar guardería gratis para neoyorquinos de bajos recursos, el mandatario celebró la buena nueva, como un buen comienzo, aunque reconoció que todavía falta camino por recorrer para que todos los niños tengan servicios de cuidado infantil. Para los 2,000 cupos que se ofertaron se presentaron 5,700 familias. Casi el 65% se quedó sin plaza.

“Las solicitudes que recibimos para esos cupos fue muy alta. Tres personas aplicaron por cada cupo disponible”, manifestó Mamdani, quien sin embargo insistió en que los 2,000 cupos de cuidado infantil gratuitos otorgados “representan un paso monumental” en el primer ciclo de solicitudes para el programa 2-K de la ciudad, del que aseguró significará un ahorro promedio de $26.000 dólares al año a familias con niños.

El 82% de las familias recibió una oferta para una de las tres opciones de sitios disponibles cerca de sus hogares que solicitaba, mientras que más de la mitad logró cupo en la primera opción que pedían. El 99% de todas las ofertas corresponden a programas incluidos en la solicitud de la familia.

“La abrumadora demanda del programa 2-K demuestra lo que las familias de toda la ciudad han sabido durante años: los neoyorquinos necesitan cuidado infantil gratuito y universal, y lo necesitan ahora”, dijo el alcalde Mamdani al revelar la buena nueva, insistiendo en que entiende que muchas familias se quedaron tristes al no recibir cupos, por lo que aseguró que para el próximo año escolar 2027-2028 habrá mejores noticias, ya que el plan es elevar el número de plazas disponibles de guardería a 12,000.

“Más de 5,700 familias presentaron su solicitud porque el cuidado infantil asequible permite a las familias de Nueva York permanecer en la ciudad que aman. Desde nuestra carrera ‘2K for 2-K’ en Fort Tryon Park hasta la construcción de castillos de arena con familias en Rockaway, nuestra administración recorrió la ciudad para asegurarse de que las familias tuvieran la información necesaria para inscribirse”, agregó el burgomaestre, quien insistió en que más padres y madres podrán ir a trabajar mientras sus hijos son cuidados en jornadas completas.

“Así es como debe funcionar el gobierno, y esto es solo el comienzo. Junto a la gobernadora Hochul, seguiremos ampliando el programa 2-K hasta que todas las familias que deseen una plaza puedan obtenerla”, agregó el burgomaestre.

La gobernadora, Kathy Hochul, quien recordó que cuando tenía sus hijos pequeños debió renunciar a su trabajo debido a que no contaba con los recursos para costear servicios de guardería, celebró la alegría que tienen las 2,000 familias que lograron un cupo y aseguró que el plan no termina ahí, ya que renovó su compromiso para ampliar los cupos para los años venideros.

“Estas familias ya no tendrán que preocuparse de tener que dejar sus trabajos o irse de sus barrios. Me complace que hayamos podido ejecutar esa visión a una velocidad récord. Sus vidas cambiarán para siempre, y por eso comparto la emoción que sienten de quitarse la carga de encima”, dijo la mandataria, quien mencionó que incluso para muchos hogares el subsidio de servicios de cuidado infantil les significará incluso empezar a expandir sus familias.

“Aquí, en Nueva York nosotros priorizamos a los más pequeños. Este es un ejemplo de que aquí ponemos primero a las familias y a los niños. Es algo profundamente personal para mí y quiero que no vivan el mismo estrés por el que yo pasé”, dijo Hochul. “Esta es la clase de oportunidad que las familias han esperado durante generaciones. Formar una familia mientras trabajaba a tiempo completo fue casi imposible para mí. Por eso me he propuesto garantizar que ningún padre tenga que elegir entre su carrera y sus hijos”.

A pesar de la alegría de quienes pudieron obtener un cupo, la falta de más plazas dejó a familias que aplicaron, bajoneadas, como la de Diana Christopher, madre de dos niños de Washington Heights, quien quedó en lista de espera para la opción que había clasificado en último lugar.

“Yo tengo gemelos de un año y contaba con el programa gratuito 2-K; es la única forma en que nuestras cuentas cuadren para el próximo año. Y enterarnos de que no obtuvimos una plaza es devastador”, comentó la joven madre, dejando ver el impacto que la falta de cupos de guardería tiene en familias neoyorquinas.

“Ahora nos enfrentamos a un gasto de $30,000 dólares solo por el cuidado a tiempo parcial el año que viene y a decisiones imposibles: si podremos mantener nuestras carreras, quedarnos en nuestro barrio o incluso permitirnos seguir viviendo en la ciudad que amamos”, dijo la aplicante, al tiempo que insistió en que las familias se organicen para exigir más cupos. “Sé que no somos ni de lejos la única familia en esta situación, y precisamente por eso debemos seguir luchando por un sistema de cuidado infantil universal. Toda familia que desee una plaza en el programa 2-K debería conseguirla; y hasta que eso ocurra, padres y madres como yo seguiremos organizándonos para hacerlo realidad”.

Kellan Calder, de la organización New Yorkers United for Child Care (NYUC), quien organiza a padres y futuros padres en el Alto Manhattan, donde se ofertaron plazas del programa 2-K, agradeció los pasos que están dando los gobiernos local y estatal para ayudar a quitarle de encima a familias de bajos y medianos ingresos la carga del costo de servicios de cuidado infantil y recalcó la importancia de continuar exigiendo más acciones a los líderes neoyorquinos.

Aunque habrá 2,000 cupos de cuidado infantil gratis, 3,700 aplicantes se quedaron sin cupo debido a la falta de infraestructura, que la Ciudad espera subir a 12,000 el próximo año. Foto Alcaldía Mamdani.

“Este anuncio demuestra lo que es posible cuando el gobierno invierte en las familias. Padres y futuros padres de toda la ciudad lucharon por el programa gratuito 2-K: se manifestaron con sus niños pequeños bajo el frío y la lluvia, recorrieron los parques infantiles de la ciudad y realizaron cientos de llamadas a sus representantes electos y hoy, ese esfuerzo ha dado sus frutos”, dijo el líder comunitario.

“Pronto, miles de padres empezarán a ahorrar más de $20.000 dólares al año. Es dinero real en nuestros bolsillos. Significa que un padre o una madre puede volver a trabajar. Una familia que estaba a punto de irse de Nueva York puede decidir quedarse”, agregó el defensor comunal, quien de paso mencionó que la gran preocupación es que la iniciativa de cuidado infantil gratuito por ahora solo cuenta con financiamiento temporal.

“Sin embargo, aún estamos lejos de la universalidad. El programa 2-K cubre solo una fracción de las plazas que necesitan las familias de la ciudad de Nueva York, y su financiación está garantizada únicamente para los próximos dos años”, alertó Calder. “La gobernadora Hochul y la Legislatura estatal deben colaborar con el alcalde Mamdani para completar la tarea, estableciendo una financiación permanente para el 2-K y un plan concreto para lograr una atención verdaderamente universal desde el nacimiento hasta los cinco años en todos los códigos postales. El cuidado infantil debería ser un bien público, no una carga privada y el día de hoy demuestra que podemos lograrlo”.

Vanessa Gibson, presidenta del condado de El Bronx, el más pobre de la Gran Manzana, donde miles de familias latinas se ven ahorcadas ante la falta de recursos y la imposibilidad de poder trabajar debido a los altos costos que implican guarderías infantiles, se mostró optimista sobre el futuro del programa de cuidado infantil gratuito para pequeños de 2 años.

“Para miles de familias de nuestra ciudad, el programa 2-K marcará un antes y un después, garantizando que nuestros residentes no tengan que elegir entre su carrera profesional y el cuidado de sus hijos. Y en un momento en que el costo de vida sigue disparándose y demasiados residentes de nuestra ciudad tienen dificultades para costear las necesidades básicas, esta iniciativa ayudará a aliviar una carga económica que afecta a gran parte de los neoyorquinos de clase trabajadora”, dijo la líder política.

Gustavo Rivera, senador estatal de ese mismo condado, destacó la rapidez y compromiso con los que la administración Mamdani y la Gobernación han asumido el reto de ofrecer servicios de cuidado infantil a todos los niños de 2 años y advirtió que tendrá un impacto positivo en familias de El Bronx y el resto de la ciudad.

“El avance de Nueva York hacia el cuidado infantil universal está generando esperanza aquí mismo, en El Bronx. Las 2,000 cartas de oferta para el programa 2-K representan un paso alentador para las familias neoyorquinas que temían los elevados costos del cuidado infantil”, concluyó.

El Canciller de las Escuelas de Nueva York, Kamar Samuels, también reconoció la urgencia de que el programa se amplíe, pero mencionó que la primera ronda de cupos asignados es un inicio que vale la pena celebrar.

“Estamos brindando a los neoyorquinos más pequeños experiencias de aprendizaje temprano de alta calidad que sientan las bases para una vida de éxito, tanto en la escuela como más allá. Y la respuesta abrumadora de las familias demuestra la urgente necesidad de este programa”, dijo el jefe del Departamento de Educación. “Nos entusiasma dar la bienvenida a nuestras escuelas, este otoño, a los niños más adorables de Nueva York y a sus familias. Seguimos comprometidos a trabajar junto al Alcalde y la Gobernadora para ampliar el programa 2-K hasta que todas las familias que deseen una plaza puedan obtenerla”.

La administración municipal agregó que “las familias que no recibieron una oferta inicial serán contactadas directamente para informarles sobre las opciones de lista de espera a medida que haya más plazas disponibles en las próximas semanas”. Y agregaron que otras familias pueden seguir inscribiéndose en las listas de espera de 2-K, independientemente de si presentaron su solicitud en junio o no.

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