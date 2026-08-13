Alcaldía de NYC elimina tarifas de cuidado infantil en septiembre

La Alcaldía de Nueva York anunció que, a partir de septiembre, eliminará los costos que deben pagar miles de familias de bajos ingresos que reciben asistencia para el cuidado infantil en la ciudad. La medida beneficiará aproximadamente a 22,000 familias inscritas en programas subsidiados mediante vales y contratos públicos.

Actualmente, según se informa en el comunicado, estos hogares deben cubrir una tarifa determinada mediante una escala de ingresos, pese a que ya califican para recibir ayuda pública. Con el nuevo plan, el gobierno municipal asumirá esos pagos, que representan unos $5.2 millones de dólares anuales. El presupuesto contempla una asignación de $6.24 millones a partir del año fiscal 2028.

La administración del alcalde Zohran Mamdani presentó la iniciativa como un nuevo paso hacia su objetivo de ampliar el acceso al cuidado infantil gratuito en los 5 distritos.

¿Quiénes podrán recibir el cuidado infantil gratuito?

El Child Care Assistance Program (CCAP) ofrece cuidado subsidiado para niños desde las 6 semanas de edad hasta los 13 años, y hasta los 19 años en el caso de menores con discapacidades.

Más de 100,000 niños reciben actualmente vales de cuidado infantil en NYC a través de este programa financiado por el estado. Además, varios miles de bebés, niños pequeños y preescolares tienen acceso a servicios de jornada extendida mediante contratos municipales.

Aunque las familias que cumplen con los requisitos reciben el subsidio, la ciudad está obligada a cobrarles una tarifa proporcional a sus ingresos. Aproximadamente 22,000 hogares actualmente realizan esos pagos.

Eso cambiará en septiembre. La Alcaldía cubrirá el costo restante y las familias que ya reciben el subsidio no tendrán que presentar una nueva solicitud ni realizar ningún trámite adicional.

Mamdani impulsa la expansión del cuidado infantil gratuito en Nueva York, mientras la ciudad prepara nuevos programas de 2-K y 3-K.(Foto: Angelina Katsanis/AP)

La medida llega mientras crece la demanda

El anuncio se produce mientras la ciudad avanza con nuevos programas de cuidado infantil gratuito y enfrenta una demanda considerable de las familias.

Más de 5,700 solicitudes fueron presentadas para el primer programa municipal de 2-K gratuito, que permitirá ofrecer cuidado infantil universal independientemente de los ingresos o del estatus migratorio de las familias.

La demanda fue casi 3 veces superior al número de plazas disponibles, una señal de la magnitud de la necesidad que existe en la ciudad.

La administración también anunció en abril que el programa 2-K funcionará durante todo el día y todo el año. Paralelamente, la ciudad trabaja en su primer programa piloto de cuidado infantil gratuito.

Como parte de esa expansión, 7 instalaciones de proveedores que estaban vacantes fueron habilitadas nuevamente para generar 240 plazas adicionales de 3-K. La iniciativa forma parte de un plan más amplio para crear 2,000 nuevas plazas de 3-K distribuidas entre los distritos.

Un alivio para miles de hogares

Para las familias beneficiadas, la eliminación de las tarifas representa algo más que una reducción administrativa. El dinero que hasta ahora destinaban semanalmente al cuidado de sus hijos podrá utilizarse para otros gastos esenciales, desde alimentos y vivienda hasta transporte y educación.

“Para miles de familias, una tarifa semanal de cuidado infantil significa otra factura que simplemente no pueden pagar”, afirmó Mamdani al anunciar la medida.

La gobernadora Kathy Hochul también respaldó el avance y recordó que el estado ha destinado $1,200 millones para apoyar y ampliar la infraestructura de cuidado infantil de la ciudad.

La eliminación de las tarifas constituye, en ese sentido, una pieza de una estrategia mucho mayor. Nueva York busca construir un sistema en el que el acceso a servicios de cuidado infantil de calidad no dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada hogar.

El cambio beneficiará inicialmente a las familias que ya reciben asistencia, pero la Alcaldía plantea una meta más ambiciosa: avanzar hacia un modelo de cuidado infantil universal que reduzca uno de los gastos más pesados para los hogares neoyorquinos.

Con el inicio de esta nueva política en septiembre, unas miles de familias tendrán una factura menos que pagar. Para una ciudad donde el costo de criar a un hijo puede determinar incluso si un hogar logra permanecer en el lugar que considera suyo, el impacto puede sentirse mucho más allá de las aulas y los centros de cuidado.

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