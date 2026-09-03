Más de 400,000 niños esperan ayuda para pagar el cuidado infantil en EE.UU.

Pagar hasta $975 al mes por una guardería puede absorber una parte importante del ingreso familiar, mientras más de 400,000 niños permanecen en lista de espera durante la segunda mitad del 2025 para recibir ayuda pública en Estados Unidos.

Sobre esta delicada situación, Associated Press informó que la demanda de subsidios para cuidado infantil se triplicó en dos años, mientras miles de madres y padres carecen de una opción asequible para poder trabajar.

Mientras tanto, esta espera no solo encarece el presupuesto, sino que obliga a muchas familias a reducir turnos, rechazar empleos o usar dinero destinado a la renta y la comida para cubrir una guardería.

Antes de dejar un trabajo o asumir una deuda, las familias pueden confirmar si su condado tiene lista de espera, solicitar la ayuda estatal y revisar alternativas como Head Start o Early Head Start.

La espera se triplicó en dos años

Un informe del National Women’s Law Center difundido por AP señala que, a partir de la segunda mitad de 2025, más de 400,000 niños permanecían en lista de espera para recibir asistencia de cuidado infantil. A inicios de 2024, la cifra era de aproximadamente 118,800 menores.

Al menos 17 estados tienen listas de espera o dejaron de aceptar nuevas solicitudes. En los estados donde los condados administran el programa, una familia puede encontrar reglas y plazos distintos.

En 2001, 21 estados tenían listas de espera, pero sumaban unos 202,900 niños, cerca de la mitad del total actual. El problema, por tanto, no es nuevo, pero su magnitud sí se ha agravado.

El costo subió 29% y la ayuda no alcanza

El Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF) es la principal fuente federal de subsidios para el cuidado infantil. Atiende a más de 1.6 millones de niños en un mes típico, pero solo el 22% de las familias elegibles bajo las reglas de cada estado recibe ayuda.

El sistema perdió una red de protección importante cuando expiraron los recursos de la pandemia. El Plan de Rescate Americano aportó alrededor de $39,000 millones de dólares al cuidado infantil, pero los estados tuvieron que usar esos fondos antes de septiembre de 2024.

Mientras ese dinero se agotó, el gasto de las familias aumentó. La organización Cuidado Infantil Consciente de América calculó que los costos de cuidado infantil crecieron 29% entre 2020 y 2024.

“Financiamos públicamente nuestras escuelas porque reconocemos que son un bien público importante para la economía, el bienestar y el futuro de los jóvenes. No financiamos nuestro sistema de cuidado infantil de esa manera”, sostuvo Karen Schulman, directora sénior de políticas estatales de cuidado infantil del Centro Nacional de Derecho de la Mujer.

Sin ayudas, una madre tiene que pagar $975 al mes y trabajar menos

Valentina Sosa, madre soltera de Cypress, Texas, contó a la AP que solicitó ayuda para el cuidado de su hija Ameea, de 18 meses, en marzo de 2026. Meses después, continuaba en lista de espera.

Sosa gana cerca de $300 dólares por semana como asistente de bienes raíces a tiempo parcial. La guardería más barata que encontró costaba $975 dólares al mes, en una iglesia local. Para hacer frente a sus gastos y cuidar a su hija, vive con su madre y trabaja unas 20 horas semanales desde casa.

“Sé que ella necesita el desarrollo y la interacción que no está recibiendo aquí conmigo, porque si estoy trabajando, solo puedo hacer tanto. Es horrible verlo, pero hago lo que puedo”, comentó Valentina.

Para muchas familias, no hay una posibilidad de elegir entre trabajar y cuidar a los hijos: sin subsidio, una de las dos obligaciones queda inevitablemente desatendida.

Texas y Oregon reflejan el rezago

Texas registraba más de 93,000 niños en listas de espera de asistencia para cuidado infantil en enero de 2025, según información estatal citada por AP.

Oregon creó una lista estatal en 2023. Desde entonces, alrededor de 26,000 niños esperan siquiera la oportunidad de solicitar el subsidio; salvo grupos prioritarios, pocas familias han salido de la fila en casi tres años.

“En la vida de un niño de cero a cinco años, una lista de espera de uno o dos años es una parte enorme de esa etapa”, señaló Kim Kofron, directora ejecutiva de educación infantil temprana de Niños en Riesgo.

Cambios federales generan dudas

Para mitigar el problema, la administración Trump modificó reglas del programa federal de $12,300 millones de dólares y afirmó que los estados podrían usar los recursos para atender a más niños.

La administración Trump revirtió requisitos de la era Biden que impulsaban a los estados a limitar los copagos familiares al 7% de los ingresos y a pagar por adelantado a proveedores según la inscripción. La Administración para Niños y Familias señaló que los estados aún pueden mantener esas prácticas si lo deciden.

La Administración para Niños y Familias afirmó que la medida permitirá “redirigir fondos hacia atender a más niños, incluyendo sacar a más niños de las listas de espera”. Sin embargo, defensores de la niñez advierten que algunas familias podrían enfrentar copagos menos previsibles o más altos.

¿Qué puede hacer una familia para afrontar el cuidado infantil con apoyo gubernamental limitado?

Solicitar la ayuda estatal , incluso si existe lista de espera, para conservar lugar y conocer prioridades

, incluso si existe lista de espera, para conservar lugar y conocer prioridades Contactar a una agencia local de recursos y referencias de cuidado infantil para consultar proveedores, cupos y apoyos del condado

para consultar proveedores, cupos y apoyos del condado Revisar Head Start y Early Head Start , programas gratuitos o de bajo costo para familias elegibles

, programas gratuitos o de bajo costo para familias elegibles Guardar recibos de guardería para evaluar créditos fiscales aplicables al presentar impuestos

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las listas de espera para el apoyo para el cuidado infantil

¿Cuántos niños esperan ayuda para cuidado infantil?

Más de 400,000 niños estaban en lista de espera en la segunda mitad de 2025, según el National Women’s Law Center.

¿Por qué aumentaron las listas de espera?

Influyen el fin de fondos de pandemia, recursos federales limitados y el aumento de 29% en los costos de cuidado infantil.

¿Todos los estados tienen lista de espera?

No. 17 estados mantienen listas de espera o dejaron de aceptar solicitudes, aunque las reglas pueden variar por condado.

¿Qué programas alternativos existen?

Head Start y Early Head Start pueden ofrecer atención gratuita o de bajo costo a familias elegibles, según edad, ingresos y disponibilidad local.

Conclusión

Si el financiamiento federal y estatal no aumenta al ritmo de los costos, las listas de espera podrían prolongarse o crecer en varios estados. Para muchas familias, la dificultad no será solamente encontrar una guardería, sino impedir que el costo del cuidado infantil las obligue a reducir horas de trabajo y, con ello, sus ingresos.

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