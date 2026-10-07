Pedro Rodríguez se retira del fútbol profesional a los 39 años

Pedro Rodríguez finalizó oficialmente una trayectoria deportiva legendaria. El atacante de 39 años anunció su retirada del fútbol profesional este miércoles mediante un vídeo publicado en sus redes sociales y grabado sobre el césped del Camp Nou, el recinto donde irrumpió en la élite bajo la dirección de Pep Guardiola para convertirse en pieza clave del mejor FC Barcelona de la historia y cuya última etapa competitiva defendió la camiseta de la SS Lazio.

“Hoy vuelvo donde empezó todo para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio: lo ganamos todo y asombramos al mundo”, expresó ‘Pedrito’, repasando un palmarés en la entidad catalana que incluye cinco Ligas, tres Ligas de Campeones, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

“Italia me ha tocado el cuore (corazón, en italiano). Llegué como un veterano y me trataron como un hijo”, confesó Pedro en el vídeo.

La carrera del canario ostenta igualmente la gloria internacional con la selección española, con la que se proclamó campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 (siendo titular en la histórica final ante Países Bajos) y de la Eurocopa 2012.

Entre sus hitos más memorables destaca haber sido el primer jugador de la historia en anotar en seis competiciones oficiales distintas durante un mismo año natural.

Tras conquistar la Premier League y la Europa League en el Chelsea inglés, el ariete cerró su recorrido en el balompié italiano militando en la Roma y la Lazio, club este último en el que dejó una notable huella en la recta final de su periplo profesional.

Sigue leyendo:

·Mikel Arteta renovó con el Arsenal hasta 2030 y será el mejor pagado de la Premier League

·FPF defiende a Cristiano Ronaldo y califica de “malentendido” su salida

·Cristiano a Messi: “Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina”