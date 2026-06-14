Nueva película de Steven Spielberg logra liderar la taquilla estadounidense

Este viernes 12 de junio, Steven Spielberg estrenó en cines la película “Disclosure Day”. Durante su primer día disponible, el nuevo film de ciencia ficción recaudó $19 millones de dólares en 3,824 salas de cine de Norteamérica.

Aunque aún no ha terminado el fin de semana, lo que se espera es que la nueva película de Spielberg alcance los $44 millones de dólares. Liderando durante este fin de semana la taquilla.

Pese a que “Disclosure Day” tuvo un buen fin de semana de estreno, superando la recaudación de otras películas, la recaudación tendrá que ser mayor en los próximos días o mantenerse muchas semanas en cartelera para que logren recuperar lo invertido para su producción.

Según han informado medios como “Variety”, Universal Pictures tuvo que invertir $115 millones de dólares para producir esta película protagonizada por Emily Blunt, Eve Hewson, Colin Firth y Colman Domingo.

Aunque en cualquier otro caso la producción estaría preocupada por no lograr recuperar la inversión, en esta ocasión están seguros de que “Disclosure Day” superará con creces los más de $40 millones de dólares de este primer fin de semana.

La certeza la tienen por la historia detrás de Spielberg, quien además es considerado una leyenda del cine. Por ejemplo, en el 2005 estrenó “War of the Worlds”, recaudó $64 millones de dólares durante su primer fin de semana, pero al final, con el paso de las semanas, cerró con una taquilla de $603 millones de dólares a nivel mundial.

Mientras que Spielberg logró liderar la taquilla, la nueva película de terror “Obsession”, dirigida por el joven Curry Barker, se mantiene en la segunda posición de la lista. El domingo 12 de junio recaudó $6.2 millones de dólares y se espera que en su quinto fin de semana recaude un total de $21 millones de dólares.

El tercer lugar lo pasó a ocupar “Scary Movie”, recaudando $4.8 millones de dólares el viernes. Según “Variety”, durante su segundo fin de semana podría alcanzar los $14.6 millones de dólares.

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