Steven Spielberg aconseja a los directores de “Obsession” y “Backrooms”

En las últimas semanas, ha sido tema de conversación el éxito en taquilla que han tenido “Obsession” y “Backrooms”, dos películas dirigidas por cineastas veinteañeros. Lo que ha llamado la atención de la industria porque ambos directores comenzaron sus carreras en YouTube, dando paso a una nueva generación de creadores.

No es una novedad que directores jóvenes tengan un primer gran éxito, un referente muy claro es Steven Spielberg, quien en sus veintes estrenó “Tiburón” (1975), una película que se ha convertido en parte de la cultura pop y que se llevó tres Premios Oscar.

En una reciente entrevista que Spielberg dio al podcast “The Rest Is Entertainment” le dio un consejo a al director de “Obsession”, Curry Barker, de 26 años, y al director de “Backrooms”, Kane Parsons, de 20 años.

“No dejen que el éxito arrollador se les suba a la cabeza, porque cuando hagan su próxima película, empezarán desde cero”, dijo el cineasta de 79 años en el podcast.

Durante la conversación explica que durante estos años en la industria ha entendido que cada proyecto es como empezar de cero como director, pese a tener una o varias películas exitosas.

Por otro lado, también apunta lo positivo que tiene una película exitosa: “Siempre es bueno tener un gran éxito para consolidar tu reputación, y te ganarás el respeto de los ejecutivos, del mundo del cine y de los estudios”.

En la misma entrevista con “The Rest Is Entertainment”, Spielberg confesó que intentó dos veces dirigir películas de la franquicia James Bond, pero siempre recibió un “no” como respuesta, incluso cuando lo pidió luego del éxito de “Tiburón”.

Actualmente, Spielberg es considerado una leyenda del cine y este 12 de junio estrena “Disclosure Day”, una película de ciencia ficción protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo.

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