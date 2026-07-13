Steven Spielberg rinde homenaje a Sam Neill: “Nunca será olvidado”

El director Steven Spielberg escribió un texto en homenaje al actor Sam Neill, quien falleció este lunes a los 78 años. Neill saltó a la fama al interpretar al paleontólogo Alan Grant en la exitosa serie de películas “Jurassic Park”, cuya primera película fue dirigida por Spielberg.

En un comunicado compartido a Variety, Spielberg expresó su tristeza por el fallecimiento de Neill, con quien trabajó en la saga de Jurassic Park en varias ocasiones como director y también como productor.

Spielberg recordó cómo era Neill en las grabaciones y lo calificó como “excepcionalmente colaborativo”. “Le costó mucho interpretar a un personaje que actuaba como si los niños fueran desordenados y olieran mal, porque esto era lo opuesto al padre cariñoso que era con sus hijos”, recordó Spielberg.

El oscarizado director continuó su carta afirmando que el legado de Neill vivirá en todos los que trabajaron con él en “Jurassic Park” y sus fans. “Me encantó hacer todas las películas de ‘Jurassic Park’ con él. Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos a nuestra familia de ‘Jurassic Park’ y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus millones de fans en todo el mundo”, concluyó Spielberg.

Neill actuó en tres películas del universo de “Jurassic Park”: “Jurassic Park” (1993), así como en sus secuelas “Jurassic Park III” (2001) y “Jurassic World Dominion” (2022).

En 2022, el actor neozelandés fue diagnosticado con un tipo de cáncer de sangre llamado linfoma angioinmunoblástico de células T en estadio 3. Sin embargo, a principios de este año reveló que estaba libre de cáncer.

Laura Dern, su coprotagonista de “Jurassic Park”, le dedicó un mensaje a su gran amigo. “Sam fue mi querido amigo de toda la vida. Me mostró la profundidad de la lealtad, la protección y el amor, siempre con ese inconfundible humor seco que lo caracterizaba”, escribió en Instagram junto con una foto de ambos en la película de 1993.

Jeff Goldblum publicó una breve pero significativa dedicatoria. “La próxima gran aventura comienza. Con amor, hoy y siempre”, publicó junto a una foto de los tres amigos.

En un comunicado emitido el lunes, la familia de Neill afirmó que su muerte fue “repentina e inesperada, pero afortunadamente, Sam permaneció libre de cáncer”.

Además de “Jurassic Park”, Neill actuó en otras producciones como “Possession” (1981), “The Hunt for Red October” junto a Sean Connery (1990) y la ganadora del Oscar, “The Piano” (1993), así como las series “Reilly, Ace of Spies” (1983), “Merlin” (1998), “The Tudors” (2007) y “Peaky Blinders” (2013-14).

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