Una SUV se estrella en intersección de Staten Island, segundo accidente en cuatro días

Una SUV BMW chocó contra un poste eléctrico, partiéndolo por la mitad, cerca de la intersección de las carreteras de Richmond y Todt Hill en New Dorp el martes en la noche, lo que llevó a la llegada de las autoridades del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a la escena.

El siniestro tuvo lugar a las 10:00 de la noche. El NYPD acordonó Todt Hill Road mientras los oficiales investigaban. Un oficial bomberil señaló que los equipos estaban preocupados por la posibilidad de que cayeran los cables de electricidad en la zona.

Un vocero del NYPD dijo que, de acuerdo a la información preliminar, no parecía haber heridos, pero no podía dar más detalles sobre este hecho, informó SILive.

Este incidente fue el segundo accidente de tránsito en esa intersección en cuatro días.

Según el FDNY, seis personas fueron llevadas a hospitales de Staten Island luego de un accidente en la misma intersección de las carreteras Richmond y Todt Hill, indicó un representante del departamento.

Alrededor de las 11:42, el FDNY recibió un reporte de una colisión de vehículos cerca de las carreteras Richmond y Todt Hill, informó un portavoz.

Los servicios de emergencia llevaron a las seis personas a hospitales de la localidad. El vocero no especificó a qué hospitales fueron trasladados ni dio precisiones sobre su estado de salud.

De acuerdo con el portavoz de la policía, el equipo de investigación de accidentes del NYPD no fue llamado a ninguno de los dos lugares, Esta unidad suele investigar accidentes con lesiones que ponen en peligro la vida.

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