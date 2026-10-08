Aaron Judge respalda continuidad de Aaron Boone y exige refuerzos para Yankees en 2027

Los New York Yankees sumaron otro fracaso en la postemporada de MLB en 2026 y su capitán, Aaron Judge, no ocultó su inconformidad.

Tras loa barrida sufrida ante los Tampa Bay Rays el jardinero apoyó la continuidad de Aaron Boone como mánager del equipo: “Él es nuestro dirigente. Es quien lleva el timón”, dijo Judge.

Aaron Judge talks about Aaron Boone's leadership with the Yankees and how he says Boone has put the team in a position to succeed: pic.twitter.com/t3qhEuKbhE — SNY Yankees (@snyyankees) October 8, 2026

Y comentó: “Nos coloca en la mejor posición para salir al terreno y tener éxito. Especialmente en una temporada como esta, en la que estuve lesionado y me perdí 100 juegos… Que haya sabido manejar la situación como lo hizo y ponernos en la mejor posición para llegar a la postemporada y tener la oportunidad de ganar una Serie Mundial demuestra que definitivamente siempre nos ha respaldado”.

Judge pide refuerzos

Con la temporada muerta comenzando mucho antes de lo que hubiera querido, Judge envió un mensaje contundente a la gerencia, instando al jefe máximo Hal Steinbrenner y al gerente general Brian Cashman a realizar todos los cambios necesarios para evitar que este desenlace se repita en los próximos octubres.

“Somos los Yankees”, dijo Judge después de la derrota de su equipo por 4-3 ante los Rays en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Y exigió: “Creo que deberían apostar con todo y hacer lo que sea necesario. Si tenemos carencias, ya sea que necesitemos ciertos jugadores o personal, lo que sea que haga falta, hay que salir a buscarlo”.

Aaron Judge was asked if he thinks the Yankees' front office has gone all-in enough:



"It's tough to say. I want to trade for everybody, sign everybody every single year, but I know that's not realistic. They give us a winning team every single year, but that's not good enough? https://t.co/Pf4i8V3qCH pic.twitter.com/irIeCkjaiF — SNY Yankees (@snyyankees) October 8, 2026

Cuando le preguntaron si cree que los Yankees han apostado con todo, Judge vaciló.

“Es difícil decirlo”, expresó Judge. “Yo quisiera hacer cambios por todos los jugadores y firmar a todos los agentes libres cada año, pero sé que eso no es realista. Así que nos dan un equipo ganador todos los años, pero eso no es suficiente aquí en Nueva York. Somos los Yankees. Hay que salir a buscar campeonatos y apostar con todo cada año. Así que estoy emocionado por ver lo que hacen”.

Sin poder ayudar desde el terreno

La decepción del capitán también tuvo un componente personal. Judge, de 34 años, no disputó ninguno de los cinco partidos de playoffs de los Yankees en 2026, debido a una lesión en la pantorrilla derecha.

El jardinero había sufrido previamente una fractura de costilla que lo mantuvo alejado de los diamantes durante buena parte de la campaña.

En total, participó en solamente 66 encuentros de temporada regular, en los que registró un promedio de bateo de .241, con 18 cuadrangulares y 41 carreras producidas.

Aunque intentó recuperarse para regresar durante la postemporada, el cuerpo técnico determinó que todavía no estaba en condiciones físicas para competir.

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