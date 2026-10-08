Los memes destrozaron a los Yankees con burlas sobre la barrida y la sequía de títulos

La eliminación de los New York Yankees en la Serie Divisional (ALDS) desencadenó una tormenta de burlas y memes en las redes sociales.

Luego de caer 4-3 en el Juego 3 en su propio terreno y completar una dolorosa barrida 3-0 frente a los Tampa Bay Rays, las plataformas como X, TikTok y Reddit se convirtieron en el escenario preferido para que la afición del béisbol celebrara la caída de los Bombarderos del Bronx.

El principal foco de la burla virtual recayó en la jugada polémica de la sexta entrada, cuando la revisión en video revocó un cuadrangular de Anthony Volpe por interferencia de un espectador neoyorquino. La escena del fanático intentando atrapar la pelota fue transformada inmediatamente en un desfile de plantillas humorísticas sobre “el jugador del partido para los Rays”.

Las publicaciones también apuntaron al hecho de que la franquicia más laureada de las Grandes Ligas acumula una sequía de títulos que se remonta a 2009. Los usuarios también usaron como burla la diferencia de nóminas entre el gigante neoyorquino y el ajustado presupuesto de Tampa Bay.

Para Tampa Bay, el triunfo representa su tercera clasificación a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) en la historia de la franquicia, tras las gestas alcanzadas en 2008 y 2020.

What’s the best Yankees meme you have in your phone? ?#RepBx pic.twitter.com/ZNiAU9Jy4m — Jacob P.M.? (@JacobBSpeaks) December 15, 2023

La novena floridana, que ingresó a las Grandes Ligas en la expansión de 1998, está ahora a tan solo ocho victorias de conquistar su primer Clásico de Otoño y salir del grupo de equipos que jamás han alzado una corona de Serie Mundial.

Yankees fan escorted out after interfering with Anthony Volpe's game-tying HR turned RBI double. pic.twitter.com/P38XeZZQiZ — New York Post Sports (@nypostsports) October 8, 2026

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