Carlos Ponce cuenta cómo Dayanara Torres lo rechazó cuando intentó conquistarla

Carlos Ponce y Dayanara Torres se reencontraron esta semana en el programa de Enrique Santos, pero la visita terminó sacando a la luz una historia que hasta ahora no se conocía públicamente.

El actor y presentador recordó que, después de su primer matrimonio, intentó acercarse sentimentalmente a la también actriz y conductora, aunque recibió un rechazo que todavía recuerda con humor.

Ponce, recién salido de “Top Chef VIP”, no escatimó elogios al hablar de Torres, a quien conoce desde hace años y con quien mantiene una relación de cariño y respeto. “Yo soy súper Dayanara fan”, dijo el también cantante. “De siempre, Dayanara, eso es otro nivel”, añadió mientras la miraba con evidente admiración.

Fue entonces cuando la conversación tomó un rumbo mucho más personal y el propio Ponce decidió contar lo que ocurrió entre ambos.

El intento de Ponce terminó en un rotundo “NO”

El actor explicó que hubo un momento, después de su primer matrimonio, en el que quiso intentar algo más con Torres. La respuesta de ella, sin embargo, fue bastante clara y quedó grabada en la memoria de Ponce.

“Hubo un momento después de mi primer matrimonio donde yo traté, pero Dayanara me volteó la cara así un día y dijo, NO”, recordó entre risas.

Dayanara Torres reaccionó con una pregunta que dejó abierta la posibilidad de que ambos estuvieran recordando exactamente aquel episodio: “¿Eso fue en México?”, preguntó la actriz y conductora.

La reacción de la puertorriqueña tampoco pasó desapercibida para Enrique Santos, quien aprovechó la ocasión para pedirle a Ponce que confirmara la historia que acababa de revelar: “¡Esto es exclusivo! ¿Tú querías con Dayanara y te rechazó”, preguntó Santos.

Ponce respondió manteniendo el tono jocoso que caracterizó el momento y explicó, según su recuerdo, cuál habría sido la razón detrás de aquella negativa: “Me dijo, ‘yo no quiero muchachitos en el entretenimiento… Yo quería cola ajena y ella quería colágeno”.

Del rechazo quedó una amistad que sigue vigente

La anécdota pudo haber terminado en una situación incómoda, pero ocurrió todo lo contrario. Con el paso de los años, aquel “NO” dio paso a una amistad que ambos conservan hasta la actualidad y que, de acuerdo con lo mostrado durante el encuentro, está marcada por el afecto y la admiración.

Dayanara Torres recibió a Carlos Ponce con cariño durante su visita al espacio de Santos, mientras que él dejó claro que sigue siendo uno de sus grandes admiradores.

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