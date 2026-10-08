La contundente defensa de la hija de Halle Berry hacia su madre

Nahla Aubry, de 18 años, acudió a los tribunales para respaldar a su madre, Halle Berry, frente a las acusaciones de abuso formuladas por Olivier Martinez, exesposo de la actriz y padre de Maceo.

En una declaración presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y revisada por Daily Mail, la joven afirmó que convivió durante años con su hermano y que nunca presenció comportamientos violentos de Berry hacia él ni hacia ninguna otra persona.

Martinez obtuvo una orden temporal de restricción por violencia doméstica contra la actriz después de señalarla por un supuesto incidente ocurrido el 26 de septiembre que habría incluido asfixia. Berry negó las acusaciones y ahora la declaración de su hija forma parte de los documentos relacionados con el proceso de custodia.

Nahla describe la relación entre su madre y Maceo

La joven explicó que vivió con Maceo durante años antes de mudarse de California a Massachusetts para asistir a la universidad. Según su testimonio, fue testigo de una relación cercana entre ambos y aseguró que Berry podía ser estricta cuando era necesario establecer reglas, pero también afectuosa y comprometida con sus hijos.

“Nunca vi a mi mamá arrojarle algo a alguien, ni un cuchillo, ni un plato ni ningún otro objeto. Nunca vi que golpeara, abofeteara, asfixiara, sujetara o abusara físicamente de Maceo de ninguna manera”, dijo Nahla Aubry en documentos judiciales revisados por Daily Mail.

También relató que había visto a Berry y Maceo jugar, hacerse cosquillas, luchar de manera recreativa y reírse juntos en el piso o sobre una cama.

“(Mi madre) siempre nos alentó a mantener relaciones afectuosas”, afirmó Nahla. Además, sostuvo que Berry nunca permitió que las exigencias de su carrera interfirieran con su presencia en la vida familiar.

“Sin importar lo exigente que haya sido su carrera, siempre hizo tiempo para mí y priorizó lo que era importante para mí. He visto que hace lo mismo por Maceo”, dijo.

La disputa por la custodia continúa

Aubry aseguró que su madre asistió a los partidos de Maceo, lo acompañó a prácticas y torneos y defendió su acceso a educación, atención médica y terapia. También contó que se sintió sorprendida, triste y molesta al conocer las acusaciones de Martinez.

Después de haber vivido con mi mamá toda mi vida y de haber observado personalmente durante años su relación con Maceo, las acusaciones son completamente incompatibles con la mamá que conozco" Nahla Aubry – Hija de Halle Berry

La joven agregó que le dolía que su hermano quedara involucrado en una disputa pública que quizá no comprende completamente: “También estoy enojada porque Olivier no me respetó ni se preocupó lo suficiente por mí como para someterme a titulares sobre mi mamá. Siento que soy algo secundario para Olivier en su búsqueda por destruir a mi mamá”.

Berry concluyó el martes el programa virtual obligatorio de crianza Our Children First. La próxima audiencia está prevista para el 16 de octubre. La actriz pidió restablecer el acuerdo de custodia compartida 50/50 que mantenía con Martinez, además de convertirse en la autoridad para desempatar decisiones y solicitar que él participe en las sesiones de terapia ordenadas por la corte.

“Jamás abusé física, emocional ni de ninguna otra forma de Maceo. Soy víctima de violencia doméstica y ayudo a víctimas de violencia doméstica. No soy una perpetradora de violencia. Nunca lastimaría a nuestro hijo”, dijo Halle Berry en un escrito judicial.

Sigue leyendo:

Halle Berry enfrenta orden de restricción tras acusación de su ex por maltrato a su hijo

Cindy Crawford contempla tomar acciones legales tras la muerte de su hijo

Harry y Meghan: los motivos por los que hay rumores de separación