Pantallas: qué ver en cines y streaming el fin de semana del 9 al 11 de octubre

Los estrenos del fin de semana dan para complacer a todos los aficionados del séptimo arte y la pantalla chica. Un secuestro que pone contra las cuerdas a un candidato a alcalde en “Animals”. Una nueva oportunidad para una actriz marcada por los excesos en “Misty Green”. Basada en hechos reales, “The Social Reckoning” nos cuenta en detalle la filtración de los llamados “Archivos de Facebook”, en 2021. Y la cuota de terror la suma “Other Mommy” al mostrarnos la pesadilla de todo niño: alguien escondido en el armario.

Animals

En este nuevo thriller de Netflix, dirigido y protagonizado por Ben Affleck, el secuestro de Denny altera por completo la vida de Mark Kimball, candidato a la alcaldía de Los Ángeles, y su esposa Abigail (Kerry Washington). La pareja debe reunir el dinero del rescate para salvar a su hijo, mientras enfrenta decisiones extremas que sacan a la luz secretos familiares.

Gillian Anderson, Steven Yeun, y los mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz, también forman parte del reparto. La película incorpora además una mirada a la migración latina en Estados Unidos. Affleck defendió el uso natural del español entre los personajes para alejarse de estereotipos habituales de Hollywood. Disponible a partir del viernes 9 de octubre.

Misty Green

Rosalind Eleazar interpreta a Misty en la película dirigida por Chris Rock. Crédito: A24.

En la gran pantalla podremos disfrutar de “Misty Green”, comedia dramática de A24 escrita y dirigida por Chris Rock. La británica Rosalind Eleazar interpreta a Misty, una actriz cuyo talento quedó sepultado por sus adicciones y excesos. La posibilidad de recuperar su carrera aparece cuando Jordan (Chris Rock), un director de cine, le ofrece un papel ideal, aunque el reencuentro entre ambos está marcado por un pasado complicado. Adam Driver, Daniel Kaluuya, Anna Kendrick y Topher Grace completan el elenco. Estreno en cines este viernes.

The Social Reckoning

“The Social Reckoning”. Crédito: Sony Pictures Entertainment. Crédito: Cortesía

Mikey Madison interpreta a Frances Haugen, la ingeniera y científica de datos que decidió revelar información sobre las prácticas de Facebook. Para hacerlo, buscó el respaldo de Jeff Horwitz, periodista de The Wall Street Journal interpretado por Jeremy Allen White. La investigación de ambos expone aspectos especialmente delicados del funcionamiento de la red social, entre ellos su impacto en la salud mental de los adolescentes, la proliferación consciente de desinformación y la relación entre determinadas decisiones empresariales y la violencia política.

Aaron Sorkin, guionista de “The Social Network”, la película de 2010 sobre el nacimiento de Facebook, está a cargo del guion y la dirección. El reparto principal también incluye a Jeremy Strong como Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de la compañía. En las salas de cine este 9 de octubre.

Other Mommy

“Other Mommy”, protagonizada por Jessica Chastain. Crédito: Universal Pictures. Crédito: Cortesía

El terror entra en escena con la cinta de Rob Savage que adapta la novela “Incidents Around the House”, de Josh Malerman. Bela, una niña de 8 años, descubre que una entidad sale de su clóset y adopta el rostro de su madre, interpretada por Jessica Chastain. La criatura insiste con una pregunta inquietante: “¿Puedo entrar en tu corazón?” Cuando Bela se niega, las apariciones se vuelven cada vez más agresivas. Estreno en cines este viernes.

Carrie

Y a propósito de octubre, mes de Halloween, también recomendamos “Carrie”, la miniserie de Mike Flanagan para Prime Video, inspirada en la primera novela del genio del terror, Stephen King. La actriz Summer H. Howell interpreta a Carrie White, una adolescente que, tras la muerte de su padre, entra al instituto y enfrenta ciberacoso, presión social y el despertar de poderes telequinéticos, bajo la estricta vigilancia de su madre Margaret (Samantha Sloyan). Ya disponible.

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