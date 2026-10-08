Caso Manchester City: Haaland pide unión y Maresca confía en el club

En una entrevista concedida a Sky Sports antes del choque de este domingo entre el Manchester City y el Liverpool en Anfield, el delantero noruego Erling Haaland envió un claro mensaje de calma a la afición ciudadana, instándolos a mantenerse unidos tras confirmarse la culpabilidad del club en el expediente sobre irregularidades financieras abierto por la Premier League.

“Tenemos que estar el uno con el otro y mantenernos positivos. No importa lo que ocurra en la vida, siempre hay que tener una sonrisa. Así que tenemos que ser positivos, mirar hacia adelante, ganar partidos y disfrutar del momento”, declaró el atacante escandinavo, buscando blindar al vestuario y a la hinchada ‘ante la turbulencia institucional.

El duelo frente al Liverpool representa el primer examen del conjunto dirigido por Enzo Maresca desde que la patronal del fútbol inglés hiciera pública la resolución del caso. Se anticipa un clima de alta hostilidad en Anfield, feudo de una de las escuadras que se ha manifestado más perjudicada por las infracciones financieras atribuidas al actual monarca de la Premier League.

Maresca confía en el club

Por su parte, el director técnico del Manchester City Enzo Maresca se refirió a la resolución desfavorable de la Premier, enfatizando su respaldo total a la directiva Sky Blue y aseveró que el vestuario se mantiene ajeno a la situación.

“Personalmente estoy muy tranquilo. El club ha sido muy claro y confío completamente en él. Entiendo el ruido que hay, pero nuestra concentración está en lo que podemos controlar y lo que podemos controlar es el fútbol”, declaró Maresca a los medios oficiales del club, subrayando el estado anímico “fantástico” de sus futbolistas.

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