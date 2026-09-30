Pep Guardiola respalda al Manchester City: “Superaremos esto juntos”

El exentrenador del Manchester City Pep Guardiola emitió un contundente mensaje de respaldo hacia la entidad británica tras confirmarse la resolución de la Premier League que declaró culpable al club de la mayoría de las irregularidades financieras imputadas en febrero de 2023.

A través de su cuenta en la red social X, el estratega catalán cerró filas con la directiva encabezada por Ferran Soriano, el cuerpo técnico actual liderado por Enzo Maresca, la plantilla de futbolistas y la masa social del conjunto mancuniano ante el complejo panorama institucional.

“Quiero que cada aficionado del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré, detrás de mi club, el dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y ustedes, nuestros extraordinarios aficionados. Dejenme ser claro: superaremos esto juntos”, manifestó Guardiola en una publicación acompañada por imágenes históricas de su ciclo, incluyendo la consecución de la UEFA Champions League en 2023.

La declaración del técnico se produce en un momento crítico para la estructura de los Citizens, tras determinarse la responsabilidad de la entidad en el expediente que agrupaba 115 presuntas infracciones financieras cometidas entre los cursos 2008-09 y 2017-18.

El posicionamiento público de Guardiola adquiere un peso simbólico relevante dado su legado en el Etihad Stadium, donde estuvo al frente de la dirección técnica entre julio de 2016 y el término del pasado ejercicio.

Durante ese septenio dorado, el estratega catalán cosechó una veintena de trofeos oficiales, consolidando la hegemonía deportiva del club a nivel local e internacional antes de su salida de la institución.

Sigue leyendo:

·Premier League declara culpable al Manchester City por 115 cargos de irregularidades financieras

·Estados Unidos remontó ante Chile para su segunda victoria de la fecha FIFA

·Doblete de Lamine Yamal comanda goleada de España ante Croacia