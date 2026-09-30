“Pueden ser expulsados”: el duro aviso del Gobierno británico al Manchester City

El Gobierno británico advirtió que el Manchester City podría ser expulsado de la Premier League luego de que se confirmaran las irregularidades financieras investigadas por la competición.

La ministra de Deportes, Lisa Nandy, calificó el caso como un asunto “increíblemente serio” y señaló que la sanción máxima tendría un fuerte impacto para el club.

Nandy reaccionó el pasado martes a la decisión de la Premier League de declarar culpable al Manchester City por las irregularidades financieras investigadas durante años. La ministra se refirió al caso en declaraciones concedidas a la BBC.

“Es un asunto increíblemente serio. El comunicado de la Premier League es muy crudo, aunque el Manchester City tiene el derecho a apelar”, dijo Nandy.

La funcionaria recordó que el club todavía puede recurrir la decisión y evitó adelantar una conclusión antes de que termine el proceso. “No quiero adelantarme a ningún proceso de apelación, y tienen derecho a una audiencia justa. Pero lo que sí puedo decir es que la sanción máxima es realmente muy grave”, afirmó.

Lisa Nandy, secretaria de Estado de Digitalización, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth).

Nandy también habló sobre las posibles consecuencias de una confirmación de los cargos. “Es decir, un club puede ser expulsado de la Premier League si se confirman este tipo de acusaciones, con enormes repercusiones, obviamente, para todos”, añadió.

La ministra aprovechó además para pedir reglas financieras claras y una aplicación uniforme de las mismas. “Por lo tanto, creo que la cuestión más importante es cómo nos aseguramos de tener reglas claramente entendidas, que se respeten y se apliquen de manera consistente, y que podamos actuar con rapidez cuando se infrinjan”, concluyó.

Los 114 actos corruptos del Manchester City

El Manchester City fue hallado culpable de 114 cargos luego de una investigación de años que desarrolló la Premier League de Inglaterra.

Las averiguaciones descubrieron que el club no presentó correctamente información financiera durante varias temporadas, casi una década.

La acusación principal es que el City habría entregado datos inexactos sobre sus ingresos, algunos contratos de patrocinio y los pagos a determinadas personas vinculadas al club.

La acusación es que el Manchester City habría hecho pasar dinero de sus propietarios como ingresos por patrocinio.

Eso es importante porque el fair play financiero limita cuánto dinero pueden aportar los dueños, pero no pone las mismas restricciones a los ingresos comerciales del club. También se le acusa de no cooperar plenamente con parte de la investigación.

Cómo estalló el escándalo del Manchester City

El escándalo del Manchester City salió a la luz gracias a las filtraciones de Rui Pinto, un hacker portugués que obtuvo millones de documentos confidenciales del mundo del fútbol y los compartió con periodistas a través de Football Leaks.

Entre esos archivos había correos electrónicos y documentos internos del club relacionados con patrocinios y finanzas.



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