Curso gratis en Brooklyn te enseña carpintería y te ayuda a buscar empleo

Aprender a fabricar muebles y trabajar con madera puede abrirte una oportunidad laboral en Nueva York. Brooklyn Woods ofrece un curso gratuito de siete semanas, de tiempo completo, y acompaña a sus graduados durante dos años para ayudarlos a buscar empleo y avanzar en el oficio.

El programa pertenece a Brooklyn Workforce Innovations (BWI, por sus siglas en inglés) y está dirigido a neoyorquinos desempleados o con bajos ingresos.

La capacitación combina clases con práctica en un taller ubicado en 125 8th Street, en Gowanus, Brooklyn.

Qué aprenderás durante las siete semanas

Los participantes aprenden a utilizar herramientas y maquinaria de carpintería de forma segura, trabajar con madera sólida y materiales fabricados, y aplicar distintas técnicas para elaborar productos.

La formación incluye matemáticas, medición, lectura de planos y preparación para el trabajo.

También permite obtener la certificación OSHA 30, que está relacionada con la seguridad laboral.

El objetivo es preparar a los alumnos para puestos iniciales en carpintería, fabricación de gabinetes y otras actividades de producción.

Se busca que desarrollen precisión, atención al detalle y capacidad para trabajar de manera segura con otras personas.

El curso no tiene costo, pero no ofrece un pago o apoyo económico durante la capacitación. Los alumnos deben poder cubrir sus gastos personales mientras estudian y buscan empleo.

Quiénes pueden participar

Los aspirantes deben vivir en la ciudad de Nueva York, tener al menos 18 años y autorización para trabajar en Estados Unidos.

También deben estar desempleados, tener bajos ingresos o recibir asistencia pública.

Se requiere aprobar una prueba de lectura de nivel de octavo grado y otra de matemáticas de sexto grado.

Además, deben poder permanecer de pie durante varias horas y mover materiales que pueden pesar más de 70 libras.

El programa pide cierta experiencia trabajando con las manos, herramientas o en labores manuales, así como interés en trabajar en carpintería o un oficio relacionado durante al menos dos años.

La licencia de conducir de Nueva York es preferida, pero no obligatoria.

También acepta solicitudes de personas con antecedentes penales o que llevan mucho tiempo sin empleo.

Cómo solicitar un lugar

Brooklyn Woods ofrece cinco ciclos al año y recibe candidatos durante todo el año.

Sin embargo, selecciona alrededor de 60 participantes entre cientos de solicitantes, por lo que el ingreso requiere pasar por un proceso de selección.

El siguiente encuentro informativo anunciado será el miércoles 14 de octubre de 2026, a las 10:00 a.m., por Zoom.

Para participar, hay que completar el formulario de interés enlazado en el calendario de Brooklyn Woods y seguir las instrucciones para confirmar el registro.

Después se envían los datos de acceso por correo.

Para resolver dudas, puedes contactar al director del programa, Scott Peltzer, en speltzer@bwiny.org o llamar al 718-389-3636, extensión 1.

Qué oportunidades hay después

Los graduados reciben ayuda para encontrar puestos de ayudante en empresas de carpintería y fabricación de la ciudad.

Algunos también trabajan en negocios que fabrican productos de metal o iluminación.

Brooklyn Woods tiene además un taller que produce cientos de gabinetes y muebles para cocinas y baños cada año.

En ocasiones, ofrece a graduados trabajos temporales pagados para que ganen experiencia.

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