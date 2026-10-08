Fiscalía argentina pide 12 años de prisión para médico tratante por la muerte de Maradona

En el marco de los alegatos de cierre del juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, la Fiscalía solicitó este jueves una pena de 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional para el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera del Diego.

La acusación sostiene el cargo de homicidio simple con dolo eventual, argumentando que el profesional era consciente del riesgo mortal que implicaba el tratamiento brindado y decidió asumir las consecuencias.

El requerimiento fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro incluyó penas de 10 años de prisión para Nancy Forlini (coordinadora de Swiss Medical) y 8 años para la psiquiatra Agustina Cosachov, ambas procesadas bajo la misma figura de dolo eventual.

Para el psicólogo Carlos Díaz se exigieron 5 años de cárcel, mientras que los enfermeros Mariano Perroni y Ricardo Almirón afrontan un pedido de 4 años por homicidio culposo. En contraposición, el fiscal Patricio Ferrari solicitó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna al considerar que no tuvo potestad de decisión en la atención del exfutbolista.

Durante la presentación del alegato, el Ministerio Público Fiscal caracterizó la internación domiciliaria en la que falleció el astro el 25 de noviembre de 2020 como “anárquica y con desorganización absoluta”, acusando al equipo médico de infringir sus deberes y dejar a Maradona en situación de desamparo. La causa entra en su fase definitoria tras 45 audiencias, la declaración de 75 testigos y el análisis de cientos de comunicaciones telefónicas entre los imputados.

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