¿Halloween pierde fuerza en EE.UU.?: la mayoría ya no planea disfrazarse este año

Halloween parece haber encontrado un enemigo inesperado: la falta de entusiasmo. Aunque las tiendas ya exhiben calabazas, telarañas y disfraces, una nueva encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses no tiene intención de entrar en personaje este año.

La celebración sigue formando parte del calendario cultural del país, pero para millones, la tradición podría reducirse a repartir dulces, decorar la casa o simplemente ponerse una camiseta alusiva a la fecha.

De acuerdo con una encuesta realizada por Talker Research entre 2,000 estadounidenses, 76% no planea disfrazarse para Halloween, mientras que 77% tampoco tiene previsto acudir a una fiesta relacionada con la celebración. Es decir, para una amplia mayoría, el 31 de octubre llegará sin capa, máscara, peluca ni maquillaje.

El dato resulta particularmente llamativo porque Halloween suele asociarse con una de las expresiones más visibles de la cultura popular estadounidense. Sin embargo, detrás de la aparente pérdida de interés también aparece un problema mucho más sencillo: muchos consumidores sienten que ya han visto demasiadas veces los mismos disfraces.

Los disfraces que los estadounidenses ya no quieren ver

El 75% de los participantes considera que existen disfraces que están demasiado gastados. La creatividad, al menos en los escaparates y fiestas de Halloween, parece haberse topado con una pared.

La categoría que encabeza la lista es la versión “sexy” de prácticamente cualquier personaje u objeto, mencionada por 29% de los encuestados. Le sigue el pirata, con 25%, mientras que el Joker ocupa el tercer puesto, con 22%.

La lista continúa con algunos clásicos que llevan años apareciendo en fiestas, desfiles y fotografías familiares. Los disfraces de vaquero o vaquera fueron señalados por 21%; Harley Quinn, por 18%; y el hippie y los Minions empataron con 13%.

También aparecen entre los disfraces considerados demasiado repetidos Thing 1 y Thing 2, con 11%; ¿Dónde está Wally?, con 10%; y el mimo, con 6%.

Para una parte importante de los estadounidenses, el problema no es necesariamente Halloween, sino tener que ponerse otra vez un disfraz que ya ha visto cientos de veces.

Generación Z y millennials todavía mantienen la tradición

A pesar del desinterés general, las generaciones más jóvenes muestran una mayor disposición a conservar esta costumbre. La Generación Z y los millennials son alrededor de 10% más propensos a disfrazarse que los demás grupos de edad.

Pero hay un matiz interesante. La edad tampoco parece ser un impedimento para celebrar. El 68% de los encuestados coincide en que nunca se es demasiado grande para disfrazarse en Halloween.

Quizá la diferencia esté entre disfrutar Halloween y sentir la obligación de producir un disfraz elaborado. Para algunos, la celebración puede sobrevivir perfectamente sin convertir la noche en una competencia de creatividad.

Una T-shirt puede ser suficiente

Ante el cansancio provocado por los disfraces más conocidos, algunos participantes señalaron que prefieren una alternativa mucho más sencilla: prendas festivas con mensajes de Halloween, calabazas u otros motivos relacionados con la fecha.

Es una solución que elimina buena parte del esfuerzo. No hay que decidir entre vampiro, bruja, superhéroe o personaje de película; tampoco invertir demasiado dinero ni pasar horas preparando maquillaje.

Y quizá allí esté una de las claves de este Halloween. La encuesta no muestra necesariamente que los estadounidenses hayan dejado de disfrutar la celebración. Más bien, apunta a una transformación de la manera en que quieren participar en ella.

Para algunos será una fiesta; para otros, una noche para repartir dulces. Habrá quienes conviertan su casa en una escena de película y quienes apenas se pongan una T-shirt con una calabaza. Y, pese a todo, la mayoría sigue pensando que la edad jamás debería ser una excusa para abandonar el disfraz.

Halloween, entonces, no desaparece. Simplemente podría estar cambiando de vestuario.

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