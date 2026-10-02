Halle Berry enfrenta orden de restricción tras acusación de su ex por maltrato a su hijo

Olivier Martinez obtuvo una orden de restricción temporal contra Halle Berry después de acusarla de haber agredido físicamente a Maceo, el hijo de 12 años que ambos tienen en común. La medida fue concedida el jueves 1 de octubre por un juez del condado de Los Ángeles y protege tanto al actor, como al menor, según los registros judiciales consultados por PEOPLE.

La decisión modifica de manera provisional el régimen de visitas de Berry con su hijo. La actriz podrá verlo los lunes y martes, además de los sábados y domingos, entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche.

El juez mantuvo la custodia parcial para preservar el vínculo entre madre e hijo, pero rechazó una solicitud para supervisar la sobriedad de Berry al considerar que no había información suficiente para justificar esa medida.

Las acusaciones presentadas ante el tribunal

En la petición presentada el 1 de octubre, Martinez aseguró que Berry le había provocado “angustia emocional y mental debido al abuso físico de nuestro hijo menor, Maceo”. El actor describió un supuesto episodio ocurrido el 26 de septiembre en el que, según su versión, la actriz “agarró a Maceo por el cuello y comenzó a estrangularlo mientras gritaba: ‘¿Quién es dominante ahora? ¿Quién es dominante?’”.

Martinez también sostuvo que no se trataría de un hecho aislado y mencionó supuestas “instancias de abuso a lo largo de los últimos años”, incluidos “ataques físicos adicionales contra nuestro hijo”, además de presunto maltrato verbal y emocional hacia él.

Su abogado, Patrick Baghdaserians, explicó que la principal preocupación de su cliente es “la salud, el bienestar y la seguridad del menor”. Según el representante legal, esa preocupación llevó a Martinez a solicitar la orden por violencia doméstica. También afirmó que Berry debería recibir la ayuda que pudiera necesitar, algo que, según su planteamiento, beneficiaría igualmente a Maceo.

Baghdaserians describió a Martinez como “un padre amoroso” que ha “tratado de hacer lo mejor que puede”. Sobre la situación actual, señaló: “Obviamente, siempre es difícil cuando estás en una relación de coparentalidad. Nuestra preocupación primordial en este momento es sólo un problema real, y es proteger a este gran niño”.

La defensa de Halle Berry rechaza las acusaciones

La actriz niega las acusaciones a través de su abogada, Marina Beck, quien calificó la presentación de Martinez de “totalmente infundada y deliberadamente engañosa”. Y añadió: “Decir que esta presentación es totalmente infundada y deliberadamente engañosa sería quedarse corto”.

Beck añadió que Berry está profundamente entristecida por la situación, pero que continuará defendiendo los intereses de Maceo y procurando darle el amor y el apoyo que necesita.

La orden permanecerá vigente hasta la audiencia prevista para el 16 de octubre. En esa instancia, el tribunal evaluará si las restricciones deben mantenerse o modificarse. La medida actual no determina por sí misma si las acusaciones de Martinez son ciertas.

La disputa se produce tres años después de que Berry y Martinez finalizaran su divorcio, en 2023, tras ocho años de batalla legal. En aquel acuerdo, Berry quedó obligada a pagar $8,000 dólares mensuales por manutención infantil, además del 4,3% de cualquier ingreso que recibiera por encima de los dos millones de dólares.

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