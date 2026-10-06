Harry y Meghan: los motivos por los que hay rumores de separación

El príncipe Harry y Meghan Markle vuelven a quedar bajo el foco de la polémica por versiones que hablan de una supuesta separación privada, aunque ninguno de los dos ha confirmado que atraviesen un proceso de divorcio.

Los rumores cobraron fuerza en redes sociales después de que el periodista Javier Ceriani difundiera declaraciones de la investigadora Laura Rodríguez sobre un presunto distanciamiento de la pareja.

Según las afirmaciones recogidas por Ceriani, las diferencias entre los duques de Sussex se habrían acumulado con el tiempo debido a sus distintos estilos de vida, prioridades personales y maneras de afrontar la exposición pública. Rodríguez también sostiene que ambos estarían llevando rutinas cada vez más independientes.

Nada de esto, sin embargo, constituye una confirmación de una ruptura. Tampoco se conocen documentos, acuerdos de custodia o residencia que permitan afirmar que Harry y Meghan hayan iniciado un trámite legal para poner fin a su matrimonio.

Las versiones que alimentaron las especulaciones

Entre las afirmaciones difundidas aparece además la teoría de que las apariciones públicas de los duques de Sussex responderían a un supuesto acuerdo económico con la corona británica. Esa versión tampoco ha sido respaldada mediante pruebas públicas y las agendas separadas de dos figuras con compromisos profesionales propios no permiten establecer, por sí mismas, que exista una separación.

El tema resurge, además, en un momento particularmente sensible para la familia. Harry y Meghan regresaron recientemente al Reino Unido junto a sus hijos, Archie y Lilibet, después de varios años de residencia en Estados Unidos. El traslado ha coincidido con una nueva presión de los medios sobre la familia.

De hecho, la pareja denunció recientemente lo que calificó como una intrusión inaceptable de fotógrafos cerca del colegio de sus hijos, un episodio que volvió a poner sobre la mesa su preocupación por la privacidad y seguridad de los menores.

Harry y Meghan mantienen apariciones juntos

El contexto tampoco ofrece una señal pública definitiva de ruptura. Recientemente, Harry y Meghan fueron fotografiados juntos mientras caminaban de la mano en Reino Unido, una imagen que contrasta con las versiones sobre un supuesto distanciamiento definitivo.

A esto se suma que el rey Carlos III confirmó el pasado 7 de septiembre, mediante un comunicado oficial, que ambos continúan como miembros no trabajadores de la familia real.

El bienestar de Archie y Lilibet sería uno de los aspectos más delicados ante cualquier eventual cambio en la situación matrimonial de sus padres. Por ahora, no hay información pública sobre acuerdos de custodia o residencia ni confirmación de un procedimiento legal.

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