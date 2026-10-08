La “guerra” comercial de Meghan Markle y Buckingham tiene nuevo capítulo

El Palacio de Buckingham y Meghan Markle quizá no estén compitiendo por un trofeo, pero sus respectivas apuestas comerciales han vuelto a quedar frente a frente. Esta vez no se trata de mermeladas, sino de calendarios de adviento.

La duquesa de Sussex presentó el primer modelo de su firma “As Ever” y, apenas unas horas después, la tienda oficial de la Royal Collection Trust incorporó sus propias alternativas navideñas.

Meghan anunció en octubre la preventa del producto, creado junto a la chocolatería de lujo Compartés de Los Ángeles. La propuesta tiene un marcado sello personal, con una caja inspirada en la residencia y los jardines de los Sussex en Montecito, California, que guarda 24 bombones artesanales identificados con números impresos en oro comestible y la característica caligrafía de la exactriz.

El precio también lo ubica en el segmento “gourmet”, ya que cuesta $148 dólares. Buckingham, por su parte, ofrece un calendario recargable con la fachada del palacio por 25 libras, unos 29,50 euros, además de otra versión tradicional de chocolates por 12 libras, equivalentes a unos 14 euros.

La Navidad revive la vieja historia de las mermeladas

La coincidencia hizo que la prensa británica recuperara inevitablemente la llamada “guerra de las mermeladas” de abril de 2024. En aquel momento, Meghan estaba probando su primera marca de estilo de vida, entonces llamada “American Riviera Orchard”, y presentó 50 tarros numerados de mermelada de fresa.

La respuesta de la tienda del Palacio de Buckingham terminó por ponerle un toque diferente al episodio. La cuenta promocionó su propia mermelada artesanal para acompañar scones y publicó un mensaje bastante llamativo.

“Nuestra mermelada está hecha usando sólo las mejores fresas y es deliciosa, servida de cualquier manera. Aquí les mostramos algunas de nuestras favoritas: en un bollo, en un croissant, sobre una tostada… ¿Cómo te gusta disfrutar de tu mermelada de fresa? ¡Cuéntanos en los comentarios!”, afirmaron.

Entre las reacciones aparecieron frases como “¡Qué sutiles!”, “¿El Palacio ha troleado a Meghan?”, “El imperio contraataca”, “Buena jugada de su equipo de redes sociales”.

Kate Middleton también terminó en medio de todo

La historia sumó otro capítulo cuando Meghan tuvo problemas para registrar su marca inicial y relanzó el proyecto como “As Ever”. En medio de aquella etapa, Kate Middleton ofreció su receta casera de mermelada de ciruelas a jóvenes jardineros durante una visita a Pontypridd, Gales, según The Telegraph.

Esto fue interpretado por algunos medios como otro detalle dentro de esta particular competencia. Todo quedó planteado de una manera bastante gráfica: Kate compartía su receta, mientras que Meghan comercializaba sus productos.

Con los calendarios navideños, la comparación vuelve a aparecer, aunque no existe una confirmación de que Buckingham haya lanzado sus productos como respuesta directa a la iniciativa de la duquesa.

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