El príncipe Harry denuncia una “intrusión” de los paparazzi con sus hijos

Un portavoz del príncipe Harry de Inglaterra criticó la intrusión de los paparazis en la vida de los dos hijos del duque de Sussex desde que la familia regresó a vivir a Reino Unido luego de seis años viviendo en Estados Unidos.

El portavoz calificó como “intrusión inaceptable” de los paparazzis luego de que el equipo de seguridad vio a dos hombres con mochilas mirando hacia el interior del colegio al cual asisten Archie y Lilibet, los hijos de Harry y Meghan Markle.

“Existe una enorme diferencia entre una actividad periodística legítima y unos fotógrafos que recorren el perímetro de un colegio, se detienen para mirar hacia el interior del recinto y vigilan a los niños mientras desarrollan sus actividades cotidianas”, declaró el portavoz.

Los niños iniciaron el colegio en Reino Unido luego de que la familia regresó al país natal de Harry, en un intento de recuperar sus relaciones con su padre, el rey Carlos III, y su hermano, el príncipe William.

El portavoz aseguró que la intrusión de los paparazzis también es una forma inadecuada de comportarse en las inmediaciones de un colegio, donde hay muchos menores de edad.

“Independientemente de las fotografías que estuvieran buscando, esto no solo constituyó una intrusión inaceptable en la privacidad de los niños, sino también una forma irresponsable y poco meditada de comportarse en las inmediaciones de un colegio”, indicó el portavoz.

Luego de su regreso a Reino Unido, Archie y Lilibeth ingresaron a un primer colegio a inicios de septiembre, pero el intenso tráfico de la zona dificultaba el desplazamiento del equipo de seguridad. Luego fueron inscritos en otro colegio hace aproximadamente dos semanas.

El príncipe Harry dijo que Archie y Lilibet están “felices” en su nuevo colegio en Inglaterra. En una entrevista con CTV News en Canadá, Harry dijo que es “genial estar de vuelta en suelo británico”.

Harry y su esposa vivían en California desde que dejaron de formar parte de la realeza en 2020, en medio de una áspera disputa con su familia que se agravó con la publicación de las memorias del príncipe, con un libro titulado “Spare“.

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