Rey Carlos III confronta las revelaciones del hermano de Diana

Charles Spencer, hermano menor de la princesa Diana de Gales, aseguró que una conversación telefónica con el entonces príncipe Carlos, ocurrida pocos días después de su muerte, terminó con una frase inesperada, dura y polémica. Según su hermano, el actual monarca le dijo: “No se preocupen. La olvidaremos muy pronto”.

El relato aparece en “Swan Song: Diana, My Sister” (“El canto del cisne: Diana, mi hermana”), las memorias que Spencer, de 62 años, publicará la próxima semana y que se prevé sean especialmente críticas con la familia real.

El episodio se remonta a septiembre de 1997, después de la muerte de Diana, quien tenía 36 años cuando falleció en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de ese año. Spencer cuenta que se opuso a que los príncipes William y Harry, entonces de 15 y 12 años, caminaran junto al ataúd de su madre durante el cortejo fúnebre.

La respuesta del Palacio de Buckingham

De acuerdo con un extracto publicado por el “Daily Mail”, un alto asesor de la Corona británica le comunicó a Spencer que los dos jóvenes participarían en el recorrido. El conde asegura que posteriormente recibió una llamada de Carlos, quien habría reaccionado con lo que Spencer describe como un “torbellino de ira”.

En sus memorias, el hermano de Diana sostiene que aquella llamada dejó entrever lo que interpretó como un profundo rechazo hacia su hermana y el impacto que su fallecimiento había provocado.

El Palacio de Buckingham rechazó enérgicamente esa versión, según publicó la BBC. Aunque el palacio explicó que por principio no comenta libros, un portavoz de Carlos III declaró: “Si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”.

Harry conocía el contenido antes de su publicación

Las memorias también llegan con otro dato relevante para la familia de Diana. Varias fuentes confirmaron a “Page Six” que el príncipe Harry sabía cuáles eran las revelaciones incluidas en el libro antes de que saliera a la venta.

“Harry sabía lo que había en el libro; no fue una sorpresa”, aseguró una fuente bien informada al medio.

Según esa versión, Harry habló sobre “Swan Song: Diana, My Sister” con su tío durante su visita a Althorp, la finca ancestral de los Spencer, en julio pasado. En aquel viaje, el duque de Sussex estuvo acompañado por Meghan Markle y sus hijos para visitar la tumba de su madre.

La publicación, prevista para el próximo martes, tanto en Reino Unido, como en Estados Unidos, también aborda el conflictivo matrimonio de Carlos y Diana, marcado por infidelidades y terminado en divorcio en agosto de 1996. El contenido vuelve así sobre una de las etapas más dolorosas de la historia reciente de la familia real.

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