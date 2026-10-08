Marshalls busca personal en NY: ofrece empleo de tiempo completo y beneficios

La compañía TJX, dueña de Marshalls y HomeGoods, publicó una vacante para supervisor de depósito en Melville, Long Island. El puesto es de tiempo completo y las solicitudes estarán abiertas hasta el 19 de octubre.

La empresa TJX Companies busca contratar a un supervisor de depósito para una de sus tiendas en Melville, Nueva York. La vacante es de tiempo completo y puede ser una oportunidad para quienes tienen experiencia en ventas minoristas, inventario o coordinación de equipos.

El puesto está relacionado con las operaciones de HomeGoods, una de las marcas de TJX junto con Marshalls, T.J. Maxx, Homesense y Sierra.

Dónde es el empleo

La vacante está ubicada en:

Ciudad: Melville

Melville Condado: Suffolk

Suffolk Estado: Nueva York

Nueva York Modalidad: Tiempo completo

Tiempo completo Empresa: TJX Companies

TJX Companies Puesto: Backroom Supervisor

La compañía informó que la fecha límite para postularse es el 19 de octubre de 2026, aunque el proceso podría cerrarse antes si se completa la contratación.

Cuáles serían las tareas

El supervisor de depósito será responsable de coordinar parte de las operaciones internas de la tienda y controlar que la mercadería sea recibida, organizada y preparada para su exhibición.

Entre sus tareas se encuentran:

Supervisar la recepción de mercadería.

Coordinar el procesamiento de productos.

Controlar los estándares de inventario y exhibición.

Organizar el trabajo del equipo.

Verificar que las operaciones se realicen de manera eficiente.

Colaborar con la atención y el funcionamiento general de la tienda.

La empresa busca una persona capaz de trabajar en equipo, organizar tareas y desenvolverse en un ambiente de ritmo rápido.

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Cómo postularse

La solicitud debe realizarse en línea a través del portal oficial de empleos de TJX. Los candidatos pueden consultar los requisitos y enviar su información desde la publicación de la vacante:

TJX indica que considera a todos los candidatos sin discriminación por raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, identidad o expresión de género, orientación sexual u otras condiciones protegidas por la ley.

Más empleos en Burlington y Costco

Burlington también mantiene abierta su plataforma para contratar personal en nuevas tiendas y puestos temporales de la temporada de fiestas. La compañía permite buscar vacantes por ciudad, estado o código postal desde su portal oficial.

Costco, por su parte, recomienda revisar su portal de empleos para conocer las posiciones disponibles en cada ubicación. La empresa aclara que las nuevas tiendas suelen comenzar a aceptar solicitudes aproximadamente 12 semanas antes de su apertura.

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