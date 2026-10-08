Mueren al menos 35 personas en recientes ataques de Rusia contra Ucrania

Las autoridades de Ucrania reportaron que las ofensivas militares rusas perpetradas durante la noche y la madrugada del jueves provocaron la muerte de al menos 35 personas y dejaron más de 30 heridos en distintos puntos del país, ascendiendo a 60 el número de víctimas mortales en las últimas 48 horas.

El episodio con mayor número de víctimas ocurrió en la ciudad de Kramatorsk, ubicada en la región de Donetsk. De acuerdo con información del ayuntamiento local, un proyectil impactó contra un autobús de pasajeros, provocando la muerte de al menos 30 personas y dejando 18 heridos, informó EFE.

“Una vez más, los rusos han atacado un lugar donde no hay absolutamente ningún objetivo militar. Un autobús de pasajeros. Un vehículo civil. Gente que simplemente realizaba sus actividades cotidianas”, señaló la administración municipal de Kramatorsk en un comunicado.

Doctors are now fighting to save the lives of people injured in the Russian strike on Kramatorsk. As of now, 30 people have been confirmed killed, and sadly, that number may rise. The Russian bomb effectively hit two city minibuses. Some of those killed have still not been? pic.twitter.com/NLhomq6974 — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 8, 2026

Luego del trágico hecho, el gobierno ucraniano confirmó la suspensión indefinida de los servicios de transporte público en toda la ciudad.

Balance de daños y víctimas en las últimas 48 horas

Las muertes registradas esta madrugada se suman a los 25 fallecimientos contabilizados durante la jornada del miércoles. Entre los eventos previos destaca el impacto contra un inmueble residencial en la localidad de Pryluky, donde murieron 22 personas, incluyendo al menos cuatro niños entre las víctimas mortales.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se pronunció este jueves sobre la continuidad de las acciones bélicas en el territorio nacional y el incidente en Donetsk:

“Incluso después de un ataque tan brutal, los rusos continuaron atacando nuestras regiones. Esta mañana, Rusia bombardeó con una bomba aérea una parada de transporte público en Kramatorsk”, expresó el mandatario ucraniano.

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