Trump dice que “muy pronto” se sabrá si termina la guerra en Irán “por las buenas o por las malas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su Gobierno decidirá “muy pronto” cómo poner fin a la guerra con Irán, mientras el conflicto se mantiene como uno de los principales desafíos para los republicanos a menos de un mes de las elecciones de medio mandato.

“¿Queremos hacerlo por las buenas o por las malas? Y muy pronto lo sabrán”, dijo Trump durante un acto con militares estadounidenses en el puerto de Baltimore, en Maryland.

El mandatario aseguró que la ofensiva ha debilitado severamente a las fuerzas iraníes y sostuvo que Estados Unidos ha logrado avances importantes desde el inicio de las operaciones.

“Nos está yendo extremadamente bien en la República Islámica de Irán, muy bien. No tienen ejército, está destrozado”, afirmó.

Trump añadió que Teherán había dejado de representar, según su valoración, la misma amenaza que antes. “Ellos eran los malos, eran los matones de Oriente Medio y ya no lo son tanto. Pero tenemos que terminar”, declaró.

Trump vuelve a hablar de un posible final de la guerra

Las declaraciones del presidente se producen después de varios meses de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán y de distintos intentos de negociación para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

Estados Unidos e Israel iniciaron la ofensiva el pasado 28 de febrero con el objetivo declarado de acabar con el régimen iraní. Desde entonces, las negociaciones sobre un acuerdo nuclear no han conseguido alcanzar un entendimiento definitivo.

Trump afirmó además que existe incertidumbre sobre quién dirige actualmente Irán. Según el mandatario, “nadie sabe quién demonios está al mando del país” desde la muerte del entonces líder supremo, Alí Jameneí, durante la ofensiva del 28 de febrero.

Jameneí fue sucedido por su hijo, Mojtaba Jameneí, quien no ha aparecido públicamente desde entonces.

El presidente estadounidense también volvió a criticar a los aliados de la OTAN por no participar directamente en el conflicto y sostuvo que la respuesta contra Irán debió producirse mucho antes.

“Hemos hecho un gran trabajo y, francamente, recibo llamadas constantemente de los líderes del mundo que me dan las gracias”, aseguró.

La guerra pesa sobre los republicanos antes de las elecciones

El futuro del conflicto también tiene una dimensión electoral para Trump y su partido. Las elecciones de medio mandato se celebrarán el 3 de noviembre, cuando estarán en juego el control de ambas cámaras del Congreso.

Los republicanos enfrentan un escenario complicado en las encuestas, mientras el conflicto con Irán y el aumento del precio de la gasolina se han convertido en asuntos centrales para los votantes.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo, ha contribuido al encarecimiento de los combustibles en Estados Unidos y ha aumentado la preocupación por el impacto económico de la guerra.

Trump ha dicho en otras ocasiones que el conflicto terminará después de las elecciones de medio mandato. El mes pasado, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, incluso afirmó que estaba considerando la posibilidad de “aniquilar” a Irán.

Con información de EFE.