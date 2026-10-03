John Leguizamo reivindica el talento latino tras recibir premio por su trayectoria

John Leguizamo recibió el premio a la Trayectoria de la Critics Choice Association y aprovechó el reconocimiento para poner sobre la mesa una deuda que Hollywood todavía tiene con la comunidad latina.

El actor colombiano cerró este viernes la sexta edición de la Celebración de Cine y Televisión con un discurso en el que repasó su carrera y defendió una representación más digna frente a las cámaras.

El homenaje, celebrado en Beverly Hills, reconoció los más de 40 años de trabajo de Leguizamo en cine, televisión, comedia y teatro. La organización también destacó su reciente participación en “The Odyssey”.

Para el intérprete, llegar hasta este punto ha significado pasar por distintas etapas, desde una adolescencia que recordó como la de un “niño problemático”, hasta encontrar en el teatro una vía para desarrollar su carrera. Su reflexión también se extendió a la historia de los latinos en Estados Unidos y a su presencia en la industria audiovisual.

La pregunta sobre Hollywood sigue vigente

Leguizamo cuestionó que una ciudad con profundas raíces mexicanas haya terminado construyendo una industria que durante décadas dejó fuera de sus historias a buena parte de quienes habitaban ese territorio.

“Cuando los padres fundadores de Hollywood llegaron a Los Ángeles a principios del siglo XX, la ciudad había sido México apenas 50 años antes, y la mayoría de la gente que vivía aquí era mexicana. ¿Cómo te mudas a una ciudad y filmas todo menos a la gente que vive en ella?”, se preguntó.

El actor también describió el premio como el resultado de cuatro décadas “intentando no fracasar”. Su planteamiento terminó en una petición que presentó como un sueño “embarazosamente pequeño”, pero que resume buena parte de su reivindicación. Leguizamo quiere que cualquier niño latino pueda encender una pantalla y encontrar allí su rostro, su nombre y hasta el acento de su abuela representados con dignidad.

Los Javis y Judy Reyes también dejaron su mensaje

La gala reunió, además, a distintas figuras de la comunidad latina e hispana. Javier Ambrossi y Javier Calvo recibieron el premio Director por “La Bola Negra”, reconocimiento que llega a Estados Unidos después de otros obtenidos en Cannes, Toronto y San Sebastián.

“Tiene algo de nuestro dolor más profundo. Es una película sobre nuestra cultura, nuestra historia y sobre nosotros”, expresó Calvo. Ambrossi, por su parte, dejó una frase dirigida a quienes alguna vez sintieron que debían cambiar para ocupar puestos de liderazgo: “No tienes que cambiar para convertirte en director”.

Judy Reyes, de ascendencia dominicana, recibió el premio Pionera y habló sobre las historias de la comunidad latina y migrante. La actriz de “Scrubs” afirmó: “Parte de lo que significa para mí ser una pionera es ser parte de la historia y que el éxito dé una plataforma para contar nuestras propias historias, cueste lo que cueste, porque actualmente nos están arrestando, maltratando, deportando, desapareciendo, violando y asesinando”.

La ceremonia también reconoció a Beth de Araújo por “Josephine”, a Inde Navarrette por “Obssesion” y al productor brasileño Rodrigo Texeira, entre otros homenajeados.

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