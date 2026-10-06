La nueva temporada de “Sin Senos Sí Hay Paraíso” anuncia su fecha de estreno con el primer avance

Una de las franquicias más longevas y seguidas por el público hispano es la de “Sin senos” y, en esta oportunidad, ya dieron a conocer la fecha de estreno de una nueva temporada donde el peligro, el drama y la acción serán los protagonistas en “Sin Senos Sí Hay Paraíso“.

Así se evidencia a través del tráiler oficial compartido este lunes en las distintas plataformas de Telemundo y TIS Studios. Esta nueva etapa de la serie llegará a las pantallas de la mayor cadena de televisión hispana a partir del 16 de noviembre de 2026 y será transmitida desde las 9:00 p. m. ET; 8:00 p. m. C. Esta producción llegará en sustitución de “El Señor de los Cielos 10”.

Las principales figuras se mantienen

Con el regreso de Catalina, evidentemente tiene que estar Aurelio “Tití” Jaramillo, interpretado por Gregorio Pernía, Majida Issa como Yésica Beltrán “La Diabla” y Catherine Siachoque como Hilda Santana; encabezarán este elenco nuevamente.

El elenco también cuenta con Fabián Ríos como Albeiro Marín, Carolina Gaitán como Catalina Marín, Elizabeth Gutiérrez como Diva Montero y Arturo Barba como Israel Montero, junto a Estefanía Gómez, Sergio Herrera, Isabela Amado, Juan Zuluaga, Osvaldo de León, Val Dorantes, María Laura Quintero, Giovanna Romo, Yankel Stevan, Liliana González, Izzi Rodríguez, Juana Arboleda, Nataly Cadavid, Camila Taborda, Pablo Astiazarán, Sandra Zellweger, Jerónimo Henao y Adrián Makala, entre otros.

¿Qué esperar de la nueva temporada de “Sin Senos Sí Hay Paraíso”?

A través del tráiler se puede apreciar a Carmen Villalobos volviendo como Catalina a un mundo al cual pensaba no regresar, reencontrándose con su mayor enemiga, “La Diabla”, y lidiando con un callejón que parece haberse quedado sin salida nuevamente. En esta nueva etapa, los protagonistas estarán recorriendo un camino lleno de venganzas y de muchos enfrentamientos, incluyendo nuevos enemigos.

Asimismo, será ambientada en las webcams de Medellín, algo que le dará un giro interesante a la historia. Después de múltiples escenas de tiroteos, peleas, incendios, en este primer avance adelantan que puede ocurrir algo trágico al final.

La intriga, la ansiedad y la alegría se mezclaron en las emociones de los amantes de este proyecto a través de los comentarios en las redes sociales; por el esperado regreso de esta saga.

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