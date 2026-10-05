Paul Thomas Anderson estrenó un documental en el Festival de Cine de Nueva York

Meses después de haberse ganado el Oscar como Mejor Director, Paul Thomas Anderson ha proyectado por primera vez en el Festival de Cine de Nueva York el documental “Cameron Winter en el Carnegie Hall”.

En este nuevo largometraje, Anderson muestra al líder de The Geese, con tan solo 23 años, dar un concierto en solitario en una de las salas más prestigiosas del mundo, el Carnegie Hall de Nueva York. Este concierto se hizo en diciembre de 2025.

En la crítica publicada por “The Hollywood Reporter”, escriben: “Anderson refleja la reticencia de su protagonista con un enfoque igualmente austero”. También agregan que “la película ofrece sin duda una mejor perspectiva de Winter que la que tuvo el público en directo, ya que Anderson proporciona numerosos primeros planos del cantante en toda su intensidad de cabaret artístico, aunque la iluminación tenue a menudo oculte sus rasgos”.

El documental sobre Elizabeth Holmes

En el marco del Festival de Cine de Nueva York también se ha proyectado el documental “You Can See Everything”, en el que Nathan Fielder y Lance Oppenheim siguen los días de Elizabeth Holmes antes de entrar a la cárcel.

Este ha sido uno de los documentales más esperados del año, más aún desde que se lanzó su primer tráiler a inicios de septiembre.

En una reseña publicada por “The Hollywood Reporter”, dice: “La combinación no podría ser más perfecta: un artista como Fielder, que ha hecho carrera apilando tantas capas de realidad, dando la vuelta a todo lo que creíamos saber, ahora interpretando a una mujer que pasó una década en la vida real haciendo eso con las personas más poderosas del planeta. En otras palabras, con Elizabeth Holmes, Nathan Fielder había encontrado la horma de su zapato”.

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