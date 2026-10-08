Se esperan protestas a nivel nacional tras denuncia de agresión sexual en Cornell

Se espera que este jueves se realice una serie de manifestaciones a en más de 40 estados del país, lideradas principalmente por sobrevivientes de abuso sexual, estudiantes y activistas, con manifestaciones y vigilias para exigir justicia por el manejo de la Universidad de Cornell a la denuncia de una estudiante, quien afirmó haber sido violaba por miembros de la fraternidad en 2024.

La jornada incluye más de 150 eventos bajo la consigna “#AltoALaViolenciaSexual: De la fraternidad a la Casa Blanca, Día Nacional de Acción”. Las protestas son coordinadas por Women’s March, Feminist, Feminist Generation y me too International, informó USA Today.

Rachel O’Leary Carmona, directora ejecutiva de la Marcha de las Mujeres, informó al medio anteriormente citado que se prevé la suspensión de asistencia a clases por parte de estudiantes en más de 50 campus: “En este preciso momento, son los estudiantes quienes nos están llevando a la acción”.

Demonstrators attend a protest against Cornell University’s handling of the 2024 fraternity-house gang rape allegations at the campus, Monday, Oct. 5, 2026, in Ithaca, N.Y. (AP Photo/Adrian Kraus)

Contexto de la grave denuncia por presunta violación

Las protestas ocurren tras la demanda civil presentada el pasado 16 de septiembre por una estudiante identificada como Jane Doe. El documento alega que fue agredida el 19 de octubre de 2024 por siete integrantes de la fraternidad Chi Phi en Cornell. Sin embargo, los acusados niegan las imputaciones y no enfrentan cargos criminales, mientras que la fraternidad fue expulsada del campus.

En respuesta, el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, calificó las acusaciones como “profundamente inquietantes” y anunció la contratación de la ex fiscal general interina Sally Yates para revisar las políticas internas.

Principales ciudades se manifiestan

Las manifestaciones registran concentraciones en Foley Square (Nueva York), Ithaca, Washington D.C., Filadelfia, Los Ángeles, Seattle, Baltimore, Boston y otras ciudades. En la capital estadounidense, la reunión se pautó frente al Monumento a la Casa Blanca para escuchar testimonios referentes a acusaciones contra Donald Trump y Jeffrey Epstein.

La movilización también visibiliza la denuncia contra un jugador de fútbol americano de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) planteada en TikTok durante octubre de 2025. Tras el anuncio de una investigación penal por parte de la Fiscalía del Distrito de East Baton Rouge, el presidente de LSU, Wade Rousse, afirmó que cooperarán plenamente con las autoridades.

“Este Día Nacional de Acción es de suma importancia: traslada nuestra acción al mundo real, a las calles, donde exigimos que se rindan cuentas con nuestros cuerpos y nuestras voces. No permitiremos que estos sistemas sigan haciéndonos daño, y no nos detendremos hasta que cada sobreviviente reciba la justicia y la rendición de cuentas que merece“, señaló Ky Polanco, cofundadora de la organización FEMINIST a USA Today.

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