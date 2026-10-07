Dos manifestantes interrumpen el mitin de Trump en San Antonio

El presidente Donald Trump fue interrumpido en dos ocasiones este miércoles durante un mitin en San Antonio, Texas, donde participaba para respaldar a candidatos republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

La primera interrupción se produjo cuando una persona comenzó a perturbar el discurso. El manifestante terminó abandonando el auditorio por sus propios medios mientras aparentemente se grababa.

Trump respondió con una broma sobre lo ocurrido. Dijo que la persona “va a volver a casa con su madre” y añadió que “lo que no sabe es que su madre votó por Trump”.

Minutos después, otra persona interrumpió el acto mientras llevaba una camiseta con el mensaje “SOS Cuba”. Una pareja fue posteriormente escoltada fuera del recinto.

Las interrupciones provocaron la reacción de los asistentes, que abuchearon a los manifestantes y respondieron con cánticos de “Estados Unidos, Estados Unidos”.

Wow Trump gets heckled in Texas and the protester gets assaulted by a member of the crowd. pic.twitter.com/Wm83sXcvgG — Acyn (@Acyn) October 7, 2026

Trump busca reforzar a los republicanos en Texas

La presencia del presidente en San Antonio tenía como objetivo respaldar principalmente al candidato republicano al Senado Ken Paxton, quien mantiene una disputa electoral ajustada con el demócrata James Talarico.

Trump también acudió para apoyar al candidato republicano a la Cámara de Representantes Carlos De La Cruz, en un momento en que el Partido Republicano busca conservar sus mayorías en el Congreso.

La campaña del presidente en Texas se ha intensificado ante la proximidad de las elecciones del 3 de noviembre. Esta fue su tercera visita al estado en menos de un mes.

Trump llega a estas elecciones después de haber ganado Texas por 14 puntos en las presidenciales de 2024. Sin embargo, los demócratas han conseguido convertir varias contiendas del estado en carreras competitivas.

La disputa es especialmente relevante en algunos distritos del sur de Texas, donde una importante población hispana podría tener un papel determinante en los resultados.

Con información de EFE.

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