Sydney Sweeney está emparentada con Marilyn Monroe, según un estudio

Un reciente estudio hecho por MyHeritage ha arrojado que Sydney Sweeney y Marilyn Monroe están emparentados. Esto sucede al mismo tiempo que la joven actriz es comparada con Monroe.

Según ha explicado “Page Six”, el padre de Sweeney, Steven Sweeney, y el padre de Monroe, Charles Stanley Gifford, son descendientes de un colono de los primeros tiempos de Sandwich, Massachusetts, llamado Ezra Perry.

Antes de que se hiciera público este estudio, ya la polémica Sydney Sweeney ha expresado su admiración por Marilyn Monroe. Para expresarlo, ha decidido replicar algunos de los looks más famosos de la legendaria estrella de Hollywood.

Sydney Sweeney se ha inspirado en trajes icónicos de Marilyn Monroe. Crédito: Jordan Strauss | AP

Por ejemplo, en febrero de este año, la protagonista de “Euphoria” usó un vestido de la firma Ceil Chapman inspirado en el que usó Monroe para la portada de la revista “Life” del 7 de abril de 1952.

Lo mismo hizo para el estreno de “The Housemaid” en diciembre de 2025, para el que usó un vestido de Galia Lahav hecho a medida. El diseño estuvo inspirado en el vestido blanco que Monroe usó en “The Seven Year Itch” de 1955.

Por otro lado, personas las han llegado a comparar. Son rubias y consideradas “bombas sexis”. Una de las personas que las ha llegado a comparar es Scooter Braun, actual novio de Sweeney.

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