Sydney Sweeney pierde 200,000 seguidores tras su polémica campaña

La actriz Sydney Sweeney perdió 200,000 seguidores en Instagram tras protagonizar un polémico comercial de una casa de apuestas deportivas en el que aparece desnuda cubriendo sus partes íntimas con equipamiento deportivo.

El nuevo anuncio de la estrella de “Euphoria” ha sido blanco de un fuerte rechazo, principalmente por quienes consideran que contribuye a la hipersexualización de las mujeres en el deporte. En el video de 60 segundos, que acumula más de 1 millón de “Me Gusta”, aparece Sweeney posando con diversos artículos deportivos como balones de fútbol americano, baloncesto, un balón de fútbol y una portería de hockey.

La campaña ha sido rechazada por atletas femeninas, quienes cuestionaron la manera errónea en la que este comercial pretende mostrar a las mujeres en el deporte.

Ariarne Titmus, nadadora australiana cuatro veces medallista de oro olímpica, quien escribió en una publicación

“No puedo describir la indignación que siento al ver esto. ¿Cómo es posible que vivamos en un mundo donde monetizar el cuerpo de una mujer y sexualizar el deporte femenino siga siendo algo común?”, dijo.

Según datos de la empresa de análisis de redes sociales Social Blade, Sweeney perdió 200,000 seguidores en Instagram en los días posteriores a la publicación del anuncio. Sin embargo, esta cifra puede resultar insignificante frente a los 25 millones de seguidores que tiene la actriz en Instagram.

Tras la polémica generada por el anuncio, Sydney Sweeney pareció responder a las críticas al publicar en Instagram una serie de fotos y videos del anuncio de Novig, con el mensaje: “¡Es día de partido! @novig #novigpartner”.

Sweeney también pareció responder a los comentarios negativos publicando en Instagram Stories una serie de portadas de la edición Body Issue de ESPN, que presenta a varios atletas desnudos.

La semana pasada, Sweeney declaró sobre el anuncio: “La campaña se centró en una idea divertida. El concepto es sencillo: destacar entre la multitud y enfocar la atención exclusivamente en el deporte. La campaña plasma esta idea con confianza, humor y un toque lúdico”. Se ha unido a Novig como socia estratégica y accionista.

Esta no es la primera vez que Sweeney es criticada por un anuncio publicitario. En 2025 protagonizó la campaña de American Eagle de 2025, que jugaba con las palabras “jeans” y “genes”, provocó un amplio debate y críticas en internet.

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