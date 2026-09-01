Sydney Sweeney deslumbra al presentar su nueva colección de lencería

Pasteles, glaseado y lencería forman parte de los elementos elegidos por Sydney Sweeney para presentar la nueva colección de Syrn, la firma que la actriz puso en marcha a comienzos de 2026. La campaña tiene un motivo especial detrás y es septiembre, el mes en que celebrará su cumpleaños número 29.

El lanzamiento de las nuevas piezas estaba previsto para este 1 de septiembre y llega acompañado de un comercial protagonizado por la intérprete de “Euphoria”. La producción juega con códigos de una celebración de cumpleaños y lleva a Sweeney por distintos escenarios en los que la repostería se convierte en uno de los elementos centrales.

Una de las primeras escenas la muestra en una cocina mientras prepara diferentes productos de pastelería con uno de los conjuntos de la colección. Más adelante, el material incorpora una estética más atrevida, con la actriz utilizando pequeños pasteles como recurso para cubrir su pecho.

La propuesta también incluye un conjunto negro acompañado de liguero y medias. En una de las secuencias más llamativas, Sweeney se desplaza sobre una mesa hasta llegar a un pastel de cumpleaños y prueba parte del glaseado con los dedos. Los primeros planos de las prendas completan el anuncio y permiten apreciar varios diseños de la nueva línea.

Colección pensada para su mes especial

La propia actriz confirmó que su cumpleaños fue parte de la inspiración para esta entrega de Syrn. Al presentar la campaña, escribió: “Celebra mi mes de cumpleaños con mi nueva colección de Syrn. Disponible el 1 de septiembre”.

El anuncio provocó numerosas reacciones entre quienes comentaron la publicación. Algunos usuarios, incluso, preguntaron si la artista contemplaba abrir una cuenta en OnlyFans, a raíz del tono sensual de las imágenes.

Sweeney lanzó Syrn a comienzos de este año después de un proceso creativo que había comenzado a mediados de 2024. En enero, en una entrevista con Cosmopolitan, explicó parte de la visión detrás de la compañía y destacó la importancia de construir campañas con distintos perfiles.

La diversidad como parte de Syrn

La actriz ha señalado que la representación ocupa un lugar importante dentro de la identidad de la firma. Al hablar sobre el equipo encargado de desarrollar sus colecciones, afirmó: “Mis diseñadoras son todas mujeres y tengo un equipo diverso increíble. Mis modelos representan una hermosa variedad de tipos de cuerpo”.

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